Wakataki–Toril: declaran Patrimonio Cultural a las formas y prácticas musicales asociadas a la crianza del ganado

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a las formas y prácticas musicales asociadas a la crianza del ganado conocidas como Wakataki–Toril, vigentes en la provincia de Grau, departamento de Apurímac.

La declaratoria fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.° 000045-2026-VMPCIC/MC, en reconocimiento a esta manifestación del patrimonio cultural inmaterial de profundo valor cultural, social y simbólico para las comunidades ganaderas, que mantiene una continuidad histórica basada en la transmisión oral y en la participación activa de sus portadores dentro del ciclo ritual agropecuario.

Apurímac destaca como una región andina donde la ganadería familiar y comunal constituye una actividad central en la vida económica y social. En la provincia de Grau, las festividades del ganado constituyen espacios rituales que articulan religiosidad, producción ganadera y organización social, configurando un sistema simbólico en el que la música, el canto y la celebración refuerzan la cohesión comunitaria y la continuidad cultural.

El Wakataki–Toril constituye una expresión viva del sistema ceremonial ganadero andino. Se trata de un canto festivo-ritual interpretado principalmente por mujeres quechua hablantes, cuya ejecución acompaña ceremonias como el waka marcay (marcación del ganado) y la t’inka, rituales de gratitud y petición dirigidos a la Pachamama y a los Apus para asegurar la fertilidad, salud y abundancia del ganado.

Estas ritualidades se complementan con otras prácticas y festividades vinculadas al calendario ganadero, como el toro pukllay, expresión festiva que combina juego ritual, música y celebración comunal en torno al toro.

CRIANZA DEL GANADO VACUNO

El Wakataki–Toril vigente en la provincia de Grau presenta un formato particular que integra canto e instrumentos como la guitarra, la mandolina y el wankar, así como el aerófono de cuerno de toro conocido como wek’ocho o wiq’uchu, cuyo sonido cumple una función de invocación ritual.

El canto se interpreta principalmente en lengua quechua y, en menor medida, en español. Sus letras abordan las distintas etapas de la crianza del ganado vacuno, el cuidado cotidiano de los animales y los deseos de fertilidad y multiplicación del hato, incorporando invocaciones a la Pachamama, los Apus y otras figuras devocionales.

La resolución encarga a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Apurímac, en coordinación con la comunidad de portadores, la elaboración de informes cada cinco años para garantizar el seguimiento y la salvaguardia de esta manifestación cultural.

Con esta declaratoria, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con la protección del patrimonio cultural inmaterial y con el reconocimiento de las expresiones vivas que forman parte de la identidad cultural de las comunidades andinas.