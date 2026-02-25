¿Fueron los Homo sapiens los creadores del primer sistema de escritura?

Un reciente estudio científico sugiere que los primeros Homo sapiens en Europa central, hace unos 40 mil años, desarrollaron un sistema simbólico avanzado que podría considerarse un precursor lejano del lenguaje escrito. La investigación, liderada por la Universidad del Sarre y publicada en la revista PNAS, analizó miles de signos geométricos tallados en cuevas, herramientas y figuras del Paleolítico, revelando que estos símbolos contenían una densidad de información sorprendentemente alta.

Signos paleolíticos con complejidad comparable a la escritura temprana

El equipo examinó más de 3 mil signos geométricos en 260 objetos asociados a la cultura auriñaciense, fechada entre 43 mil y 34 mil años atrás. Los símbolos, formados por muescas, puntos, cruces y líneas repetidas, aparecen en materiales como hueso, cuerno y marfil. Muchos fueron hallados en el Jura de Suabia, Alemania, una región clave para el estudio del arte paleolítico.

Entre los objetos más destacados se encuentra un pequeño mamut tallado en colmillo y una placa de marfil conocida como el “Adorante”, que representa una figura híbrida entre león y humano adornada con filas de marcas. Según los investigadores, el objetivo no fue descifrar el significado de los signos, sino analizar su frecuencia, repetición y estructura para compararlos con sistemas de escritura posteriores.

Capacidad de registrar información miles de años antes de la escritura

Los resultados muestran que, aunque estos signos no constituyen escritura como la conocemos, poseen una densidad informativa estadísticamente comparable al proto-cuneiforme mesopotámico, que apareció decenas de miles de años después. Para ello, los científicos digitalizaron las secuencias y analizaron su “entropía”, una medida que indica cuánta información puede transmitir un sistema simbólico.

Los investigadores concluyen que los humanos del Paleolítico ya tenían la capacidad cognitiva de codificar información, registrar pensamientos y transmitir mensajes, habilidades fundamentales para coordinar grupos y sobrevivir. El estudio refuerza la idea de que la escritura no surgió de forma repentina, sino como el resultado de una larga evolución de sistemas simbólicos humanos.