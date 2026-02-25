Huancayo celebra la Feria del Libro en Lenguas Originarias desde HOY 25 de febrero

La ciudad de Huancayo será escenario de la cuarta Feria del Libro y Tradición Oral en Lenguas Originarias, un evento cultural impulsado por el Ministerio de Cultura (Mincul) y la Municipalidad Provincial, que se realizará del 25 al 27 de febrero en la explanada del Instituto de la Juventud y Cultura. La iniciativa está dirigida a niños, jóvenes y familias, con el objetivo de fortalecer la lectura y visibilizar las lenguas originarias del país.

Actividades culturales para promover la lectura y la identidad

Según el Mincul, la feria busca fomentar el respeto por las lenguas indígenas, impulsar la producción literaria regional y preservar la tradición oral como parte del patrimonio cultural. Durante los tres días, el público podrá participar en presentaciones de libros, cuentacuentos, conversatorios y espectáculos artísticos con autores, narradores orales e investigadores.

Entre las actividades destacan “Cuentos y mitos wankas”, sesiones de cuentacuentos en quechua, y la presentación de obras como Los Watuchis, Takiri y los zapatitos rotos, Ecaventuras en la selva, el poemario Onibara Shonqapintara, Arpa Taki y Llora, llora tunantero. También se realizará el espacio de reflexión “Mito, política y literatura entre los Asháninkas”, orientado a debatir la relación entre cultura, identidad y memoria.

Feria cultural busca cerrar brechas y fortalecer derechos culturales

El evento contará además con una exposición-venta de libros sobre interculturalidad y publicaciones de autores regionales, con el propósito de fortalecer la producción editorial local y ampliar el acceso a bienes culturales. El cierre artístico estará a cargo del Cuarteto de la Orquesta Sinfónica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín.

Desde el sector Cultura indicaron que la feria contribuye al cierre de brechas culturales y sociales al visibilizar las lenguas originarias en espacios públicos, en concordancia con la Política Nacional de Cultura al 2030. La actividad forma parte de las acciones destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos culturales y promover la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en las regiones del país.