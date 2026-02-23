Hallan en el Sahara una nueva especie de Spinosaurus con cresta única

Un equipo internacional de científicos halló en el desierto del Sahara los restos de una nueva especie de dinosaurio carnívoro: Spinosaurus mirabilis. El fósil, encontrado en una zona remota de Níger, aporta información clave sobre la evolución de estos gigantes prehistóricos y su forma de vida en el período Cretácico.

Un depredador gigante con rasgos inesperados

El ejemplar descubierto medía cerca de 12 metros de largo y pesaba entre 5 y 7 toneladas, con un hocico alargado similar al de un cocodrilo y una cresta craneal de unos 50 centímetros. Según los investigadores, esta estructura ósea —probablemente cubierta de queratina— pudo haber tenido funciones de exhibición sexual o marcaje territorial.

Hace unos 95 millones de años, este dinosaurio cazaba en ambientes boscosos y ríos poco profundos, donde atrapaba peces grandes. Los especialistas comparan su técnica con la de un ave zancuda, describiéndolo como una especie de “garza infernal” prehistórica, capaz de esperar inmóvil con el hocico sumergido para capturar presas.

Evidencias que cuestionan la teoría del Spinosaurus acuático

El hallazgo aporta argumentos contra la hipótesis de que el Spinosaurus fuera totalmente marino. Los restos aparecieron tierra adentro, a unos 500 kilómetros de la costa, lo que sugiere que este depredador estaba adaptado a zonas ribereñas más que a océanos abiertos.

Los investigadores también detectaron diferencias clave frente a la especie conocida Spinosaurus aegyptiacus, entre ellas un hocico más alargado, extremidades posteriores más largas y cresta craneal distintiva. Estas variaciones apuntan a que existía mayor diversidad ecológica dentro del género de lo que se pensaba.

Una expedición extrema y colaboración local

El descubrimiento fue posible tras una expedición que atravesó durante casi tres días el corazón del Sahara, una de las zonas más inhóspitas del planeta. El equipo científico logró ubicar el sitio gracias a la colaboración de guías locales tuareg, quienes conocían la presencia de restos fósiles en el área.

Los investigadores destacaron la importancia de este trabajo conjunto y anunciaron planes para impulsar un museo de arqueología y paleontología en Níger, con el objetivo de preservar el patrimonio científico del país y difundir el hallazgo que vuelve a colocar al Spinosaurus entre los dinosaurios más fascinantes de la historia.