Descubren impresionante geoglifo y templo chimú en el valle de Chicama

Un equipo de especialistas peruanos identificó en el valle de Chicama, en la región La Libertad, un conjunto de estructuras vinculadas a la sociedad Chimú que redefine la comprensión del paisaje productivo y ceremonial en la costa norte del Perú. El hallazgo incluye un geoglifo asociado a un asentamiento fortificado, una plataforma ceremonial y más de 100 hectáreas de campos de cultivo articulados por canales secundarios del Gran Canal de la Cumbre.

La investigación fue desarrollada por el Programa Arqueológico Chicama en un sector ubicado al norte de Quebrada del Oso, cerca de Chicama Pueblo. Aunque la zona había sido reconocida décadas atrás por investigadores nacionales y extranjeros, no contaba con un registro sistemático con tecnologías actuales. El uso de drones y documentación digital permitió delimitar con mayor precisión la extensión y características de este complejo, actualmente amenazado por actividades modernas como infraestructura eléctrica y explotaciones privadas.

Geoglifo ritual y red agrícola de gran escala

El principal elemento identificado es un geoglifo de aproximadamente dos kilómetros de longitud que enlaza el asentamiento de Cerro Lescano con los campos agrícolas y se proyecta hacia el Cerro Tres Cruces. Se trata de una alineación de acumulaciones de piedra que mantiene un trazo rectilíneo constante, incluso al atravesar antiguas quebradas. Según el arqueólogo Henry Tantaleán, codirector del proyecto, este constituye el primer caso documentado en el que un asentamiento chimú se integra de manera directa con otros hitos del entorno mediante un camino ritual, lo que sugiere una articulación simbólica del territorio.

El complejo no se limita al geoglifo. Los investigadores registraron una plataforma cuadrangular de piedra, de unos 40 por 50 metros y hasta tres metros de altura, orientada hacia el norte, frente a la cual se extiende una plaza rectangular de grandes dimensiones. En superficie se recuperó cerámica chimú clásica, lo que sitúa la ocupación principal entre 1100 y 1470 d.C., con posible continuidad en época inca. Asimismo, se hallaron herramientas líticas agrícolas y se tomaron muestras de suelo para análisis de fitolitos y polen que permitirán precisar los cultivos desarrollados en la zona, probablemente maíz, calabaza y frejol, según antecedentes previos.

Foto: Andina

Foto: Andina

Foto: Andina