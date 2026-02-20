Hallan cráneo con cirugía maxilofacial de hace 2 500 años

Un hallazgo científico ha revelado que hace aproximadamente 2 500 años ya se practicaban intervenciones quirúrgicas complejas en la cabeza humana. Investigadores de la Universidad Estatal de Novosibirsk, en Rusia, identificaron mediante tomografía computarizada las huellas de una cirugía maxilofacial realizada a una mujer perteneciente a la cultura pazyryk, un antiguo pueblo nómada del macizo de Altái.

La operación que salvó la vida de una mujer en la antigüedad

El análisis del cráneo mostró que la paciente había sufrido una lesión grave en la cabeza y que los sanadores de su comunidad realizaron una intervención destinada a restablecer el funcionamiento del maxilar inferior. Según los científicos, este tipo de operación no había sido descrita previamente en la literatura científica, lo que convierte el hallazgo en un caso excepcional dentro de la medicina antigua.

Gracias a la cirugía, la mujer logró recuperar la capacidad de hablar y alimentarse, lo que indica que sobrevivió el tiempo suficiente para que los tejidos óseos cicatrizaran. Los investigadores detectaron incluso refuerzos en la estructura del hueso, señal de que la intervención se realizó cuando la paciente aún estaba con vida.

La tomografía permitió reconstruir la cirugía antigua

El estudio se basó en el uso de tomografía computarizada, tecnología que permitió a los científicos analizar el cráneo pese a la presencia de tejidos blandos momificados que ocultaban la estructura ósea. Con esta herramienta lograron crear modelos tridimensionales digitales y físicos del cráneo, facilitando un estudio antropológico detallado.

Las imágenes revelaron que los antiguos sanadores desplazaron la mandíbula inferior y perforaron dos canales óseos artificiales mediante barrenas, una técnica que demuestra un conocimiento médico notable para la época. El hallazgo aporta nuevas pistas sobre el nivel de desarrollo de la cirugía en las sociedades nómadas de la Edad de Bronce y su capacidad para realizar procedimientos vitales complejos.