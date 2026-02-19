Acoso reproductivo pone en riesgo a población aislada de tortuga de Hermann

Un estudio científico documenta que la presión reproductiva extrema estaría reduciendo drásticamente el número de hembras en una isla de Macedonia del Norte.

En una pequeña isla del sureste de Europa, un fenómeno poco común ha encendido las alertas de la comunidad científica. Investigadores que monitorean a la tortuga de Hermann (Testudo hermanni) en Golem Grad, ubicada en el Gran Lago Prespa, en Macedonia del Norte, han documentado un comportamiento extremo: hembras que se precipitan desde acantilados para escapar del hostigamiento persistente de múltiples machos. El estudio fue publicado en la revista científica Ecology Letters.

La investigación describe un marcado desequilibrio en la proporción de sexos dentro de esta población aislada, donde en ciertos sectores se registran hasta 19 machos por cada hembra, en un grupo que ronda el millar de individuos. De acuerdo con el ecólogo Dragan Arsovski, de la Sociedad Ecológica de Macedonia, la presión reproductiva ha derivado en persecuciones colectivas y en interacciones violentas durante los intentos de cópula. Observaciones recogidas por The New York Times indican que muchas hembras presentan lesiones en la zona genital y que una proporción significativa muere joven.

Desequilibrio extremo acelera la desaparición de hembras en Golem Grad

Experimentos complementarios reforzaron las observaciones de campo. Cuando hembras procedentes de la isla fueron colocadas frente a acantilados simulados, algunas se lanzaron voluntariamente, mientras que ejemplares de una población continental cercana no replicaron esa conducta. Además, los datos muestran que las hembras sometidas a acoso constante se reproducen con menor frecuencia y registran tasas de supervivencia anual más bajas que sus pares del continente. Aunque también se han reportado caídas de machos, la mortalidad por esta causa afecta en mayor medida a las hembras.

Especialistas como Jeanine Refsnider, de la Universidad de Toledo, han advertido que esta dinámica podría generar un “vórtice de extinción”, al reducir progresivamente el número de hembras reproductivas. Las proyecciones del equipo estiman que la última hembra de gran tamaño en la isla podría morir hacia 2083. Hasta ahora no existe consenso sobre el origen del desequilibrio: se baraja una fluctuación demográfica aleatoria o una posible introducción humana inicial con proporciones desiguales, hipótesis sustentada en marcas numéricas halladas en caparazones de algunos machos longevos.