Tiburón prehistórico de Baviera desafía teorías evolutivas

Un tiburón prehistórico hallado en Baviera, Alemania, está poniendo en duda las teorías científicas actuales sobre la evolución de los tiburones. Este espécimen, denominado Bavariscyllium, data de hace más de 150 millones de años y presenta una mezcla desconcertante de características que no se ajustan fácilmente a ningún grupo conocido de tiburones. Los investigadores del Museo de Historia Natural de Viena (NHM) y la Universidad de Viena, que estudiaron el fósil, afirman que las peculiaridades anatómicas de este tiburón prehistórico podrían significar una revisión significativa del árbol genealógico de los tiburones.

Un tiburón con "bigote" y características inesperadas

Lo que más sorprende a los científicos es la presencia de un órgano sensorial en la región de la garganta de este tiburón, similar a un bigote. Este "bigote" podría haber cumplido funciones mecanosensoriales, es decir, reaccionar a estímulos físicos en el ambiente. Aunque esta característica se encuentra en tiburones modernos, como los tiburones alfombra, nunca antes se había observado en fósiles tan antiguos. Además, el Bavariscyllium posee rasgos que lo vinculan a tiburones modernos, pero su anatomía es tan inusual que ha desconcertado a los expertos.

El análisis filogenético realizado por los investigadores ha revelado que el Bavariscyllium presenta características que recuerdan tanto a tiburones terrestres actuales como a tiburones alfombra, pero no se ajusta completamente a ninguno de estos grupos. Este descubrimiento sugiere que la evolución temprana de los tiburones fue más compleja de lo que se pensaba, con diversas especies que no encajan en un esquema simple. Los fósiles de dientes encontrados en el yacimiento de Solnhofen, conocidos por su excelente conservación, también aportan más pruebas de esta complejidad evolutiva.

La historia evolutiva de los tiburones

Este hallazgo obliga a los científicos a reconsiderar las clasificaciones de los tiburones en el árbol evolutivo. El Bavariscyllium pone de manifiesto que los tiburones modernos tienen una historia mucho más compleja y ramificada de lo que se creía. Stumpf, el paleontólogo líder del estudio, indicó que los próximos pasos en la investigación se enfocarán en realizar análisis anatómicos y funcionales detallados y ampliar los datos filogenéticos existentes. Además, se realizarán nuevas exploraciones en otros yacimientos para obtener más información sobre cómo estas especies encajan en la evolución de los tiburones.