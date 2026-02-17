Año Nuevo Chino 2026: rituales que puedes hacer para la buena suerte

Este martes 17 de febrero se celebró el Año Nuevo Chino 2026, una fecha cargada de simbolismo y tradición. Millones de personas alrededor del mundo realizan rituales para atraer prosperidad, salud y éxito. Diversas prácticas ancestrales prometen abrir el camino a la buena suerte en el nuevo ciclo.

Entre las costumbres más extendidas figura realizar una limpieza exhaustiva del hogar antes de la festividad, con el propósito de alejar las energías negativas. Asimismo, se suele adornar la casa con sobres rojos y exhibir frutas como mandarinas, asociadas con la prosperidad.

También es habitual vestir prendas de color rojo durante la celebración, ya que simbolizan suerte y resguardo. A ello se suman rituales como encender inciensos, hacer ofrendas y compartir una comida especial en familia para recibir el nuevo ciclo con equilibrio y buenos augurios.

ACTIVIDADES EN LIMA POR EL AÑO NUEVO CHINO

En cuanto a las actividades que se realizaron por el también conocido “Festival de la Primavera” se encuentran la danza de los dragones chinos por las calles del Barrio Chino. Por su parte, la Pontificia Universidad Católica del Perú llevará a cabo su taller ‘recortar, crear y aprender’ que busca enseñar el arte tradicional chino a niños.