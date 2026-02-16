Ministerio de Cultura aprueba reglamento que busca beneficiar a proyectos cinematográficos peruanos

El Ministerio de Cultura aprobó el Reglamento de la Ley N.° 32309, cuyo objetivo es establecer incentivos económicos y fiscales que fomenten la actividad cinematográfica y audiovisual en el Perú.

En ese sentido, se dejó sin efecto el Decreto de Urgencia N.° 022-2019, en beneficio de diversos gremios, asociaciones culturales, profesionales independientes del sector audiovisual y la ciudadanía en general.

DIVERSIDAD CULTURAL

Con esta iniciativa, se busca que la aplicación de la ley priorice un desarrollo integral y descentralizado del sector, así como la promoción del patrimonio y la identidad cultural, entre otros aspectos. En cuanto a los incentivos para realizadores y productoras nacionales, se prevé que el Plan Anual de Estímulos Económicos sea publicado durante el primer trimestre de cada año.

Cabe precisar que el Ministerio de Cultura, a través de los Estímulos Económicos para la Cultura (EEC) y la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO), organiza anualmente diversos concursos dirigidos al sector cinematográfico y audiovisual con el objetivo de impulsar la producción nacional.

Estas convocatorias incluyen largometrajes de ficción, documentales, animación, video indígena, cortometrajes y proyectos de gestión cultural, y contemplan importantes fondos de financiamiento para fortalecer la industria.