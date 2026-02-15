Biblioteca Nacional presentó el libro "Jorge Basadre, ilustre bibliotecario peruano: Vida y obra"

Con motivo del aniversario del natalicio de Jorge Basadre, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) presentó el libro "Jorge Basadre, ilustre bibliotecario peruano: Vida y obra", que revisita la dimensión menos conocida del historiador tacneño: su papel como promotor de la lectura, gestor cultural y visionario de la bibliotecología.

Durante la ceremonia celebrada en la sede institucional de la BNP en San Borja, el jefe de la Biblioteca Nacional del Perú, Juan Yangali, destacó que Basadre fue “mucho más que un gran historiador”, al subrayar su rol como “constructor de futuro” y defensor del acceso al conocimiento como pilar de la democracia.

LEGADO CULTURAL

El autor del libro, César Castro Aliaga, profundiza en la labor de Basadre en la Biblioteca Nacional del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), así como en su liderazgo en la reconstrucción de la BNP tras el incendio de 1943.

El libro analiza, además, impulso decisivo de Basadre Grohmann (feb. 1903 - jun. 1980) en la formación profesional de bibliotecarios y a la democratización del acceso al libro y la información, aportes que marcaron su desarrollo en el país.

BIBLIOTECOLOGÍA

Jorge Basadre es reconocido como el padre de la bibliotecología moderna peruana. Bajo su liderazgo, la Biblioteca Nacional del Perú se reorganizó, se modernizó y amplió sus servicios, incluyendo la creación de la primera sala infantil dentro de una biblioteca pública del país.