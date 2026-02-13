Conoce la historia de como chimpancés libraron una guerra civil de 4 años en la que emplearon armas y herramientas

Lo que durante años se creyó imposible en el mundo animal quedó registrado en la década de 1970 en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania. Allí, dos grupos de chimpancés que antes formaban parte de una misma comunidad protagonizaron un enfrentamiento sostenido que se extendió por cerca de cuatro años y terminó con la desaparición de uno de los bandos. El episodio, observado directamente por la primatóloga Jane Goodall y su equipo, modificó de manera profunda la comprensión científica sobre el comportamiento de estos primates.

Hasta inicios de los años setenta, la comunidad conocida como Kasakela convivía sin fracturas visibles. Sin embargo, tensiones internas derivaron en una escisión que dio origen a dos facciones: un grupo asentado en el norte y otro en el sur, denominado Kahama. En 1974 se produjo el primer ataque letal documentado: varios machos del sector norte emboscaron a un integrante aislado del grupo rival. A partir de entonces, se repitieron patrullajes fronterizos y agresiones coordinadas contra miembros que quedaban solos.

Guerra de Gombe: violencia organizada entre chimpancés

Entre 1974 y 1978, los ataques continuaron de forma sistemática. Los machos adultos del grupo Kahama fueron eliminados progresivamente, mientras que algunas hembras desaparecieron y otras terminaron integrándose al bando vencedor. El conflicto concluyó cuando Kahama dejó de existir como comunidad independiente y el grupo Kasakela amplió su territorio hacia el sur, aunque luego enfrentó la presencia de otra comunidad más numerosa que frenó su expansión.

El caso, conocido como la “Guerra de Gombe”, abrió un debate científico sobre las raíces evolutivas de la violencia organizada. Investigadores discutieron si estos enfrentamientos respondían únicamente a competencia por territorio y recursos o si revelaban patrones sociales más complejos. También se evaluó el posible impacto indirecto de la presencia humana en el área de estudio. Más allá de las interpretaciones, el registro sistemático de estos hechos marcó un antes y un después en la primatología y en la manera en que se analiza la conducta social de los chimpancés.