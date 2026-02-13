Costa Rica: hallan fósiles de perezoso gigante y mastodonte de al menos 10 mil años

El descubrimiento fue reportado en un sitio de la provincia de Cartago, cuya ubicación exacta se mantiene en reserva.

Las autoridades de Costa Rica confirmaron el hallazgo de restos fósiles correspondientes a un perezoso gigante y un mastodonte gigante, especies que formaron parte de la megafauna que habitó la región durante el periodo pleistocénico. El descubrimiento fue reportado en un sitio de la provincia de Cartago, cuya ubicación exacta se mantiene en reserva.

El Ministerio de Cultura y Juventud informó que el hallazgo representa un aporte relevante para la investigación científica y el patrimonio paleontológico del país. La investigación se inició tras la notificación de un ciudadano sobre la posible presencia de restos fósiles en una propiedad privada. Posteriormente, especialistas del Museo Nacional de Costa Rica realizaron la inspección técnica que permitió confirmar la naturaleza de las piezas.

Como parte de las labores de excavación y rescate, se ejecutaron 13 intervenciones que permitieron recuperar un total de 49 fósiles. Entre los elementos hallados figuran una defensa completa de 1,60 metros, fragmentos adicionales, vértebras, fémur, falanges, costillas y otras estructuras óseas que continúan en proceso de identificación y análisis.

De acuerdo con estudios preliminares basados en análisis geológicos y de sedimentación, los restos pertenecerían a ejemplares de los géneros Cuvieronius (mastodonte gigante) y Eremotherium (perezoso gigante), con una antigüedad estimada de entre 10 000 y 40 000 años.

EQUIPO TÉCNICO

El equipo técnico a cargo de la investigación está conformado por profesionales en geología, arqueología y biología, con apoyo de estudiantes universitarios. Las labores son lideradas por la geóloga Joanna Méndez Herrera, del Departamento de Historia Natural del museo. El proceso ha contado además con la asesoría de especialistas internacionales, entre ellos el paleontólogo Lucas Spencer, del Museo de Historia Natural de Nuevo México, y el geólogo costarricense Guillermo Alvarado.

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, destacó la relevancia del hallazgo y anunció que se ha instruido al Museo Nacional iniciar el diseño de una sala permanente de exhibición de la colección paleontológica. La iniciativa busca fortalecer la difusión educativa y científica del patrimonio natural del país.