Guano marino impulsó el poder del Reino Chincha antes del Imperio inca, según estudio

El Reino Chincha, una cultura preinca que floreció en la costa sur del Perú entre los años 1000 y 1400 d. C., habría alcanzado su riqueza y estatus dentro del Imperio inca gracias a un recurso inesperado: el guano de aves marinas. Según un estudio publicado en la revista científica PLOS One, este fertilizante natural permitió aumentar la producción agrícola y consolidar el poder económico de la sociedad chincha en una región estratégica del antiguo mundo andino.

El guano marino, clave del poder político chincha

Investigadores señalan que el acceso privilegiado al guano acumulado en las Islas Chincha impulsó el crecimiento social y político de esta cultura. Este recurso, formado por excrementos y restos de aves marinas como pelícanos y cormoranes guanay, posee altos niveles de nitrógeno y fósforo, nutrientes esenciales para el desarrollo de cultivos como el maíz. El equipo arqueológico analizó registros históricos y 35 muestras bioquímicas halladas en sepulturas, confirmando que los chinchas utilizaron este fertilizante durante al menos 800 años.

Relatos coloniales también describen el elevado estatus del líder chincha dentro del Imperio inca, casi comparable al del propio emperador Atahualpa. Según los especialistas, este prestigio habría estado vinculado al control de un recurso agrícola fundamental que el resto de pueblos no poseía en la misma escala.

Comercio, agricultura y cosmovisión en la costa peruana

La investigación sostiene que pescadores chincha navegaban hasta las islas guaneras para recolectar el fertilizante, que luego distribuían entre agricultores y comerciantes a lo largo de la costa y hacia las tierras altas andinas. Este sistema habría favorecido el crecimiento demográfico y el desarrollo económico, facilitando su integración al Imperio inca en el siglo XV.

Además de su valor práctico, el guano formaba parte de la cosmovisión de los chinchas e incas, quienes protegían a las aves marinas y controlaban estrictamente el acceso a las islas. Representaciones de aves, peces y maíz germinando aparecen con frecuencia en textiles y cerámica, reflejando la profunda conexión entre naturaleza, agricultura y poder en el antiguo Perú.