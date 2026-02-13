Ministerio de Cultura declara Patrimonio Cultural de la Nación dos ejemplares de “El arte peruano en la escuela”, de Elena Izcue

Las unidades bibliográficas, pertenecientes a la BNP, destacan por su valor histórico excepcional, singularidad material y por su aporte a la difusión del arte prehispánico.

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación dos unidades bibliográficas de la obra El arte peruano en la escuela (1926), de la producción académica de la destacada artista y educadora peruana Elena Izcue Cobián, pertenecientes a la Biblioteca Nacional del Perú (BNP). La declaratoria, mediante Resolución Viceministerial N.° 000030-2026-VMPCIC/MC, se sustenta en una evaluación especializada que acreditó su importancia, valor histórico y significado para la cultura peruana.

Publicada en París en 1926, esta obra constituye la propuesta artística y pedagógica que mejor sintetiza el pensamiento de Elena Izcue, al promover el reconocimiento y la valoración del arte prehispánico, así como el fortalecimiento del amor por la patria y la identidad nacional desde la educación escolar.

Elena Izcue Cobián (Lima, 1889–1970) fue una de las primeras artistas en advertir el enorme potencial estético del diseño prehispánico, impulsando su recuperación y aplicación en la vida contemporánea. En el ámbito pedagógico, elaboró materiales educativos basados en el arte andino, contribuyendo a formar generaciones de estudiantes con mayor aprecio por la cultura andina peruana.

Sus diseños tuvieron amplia difusión en reconocidas revistas peruanas de la década de 1920 como Mundial, Variedades y Amauta, además de ilustrar libros publicados en el Perú y el extranjero, lo que evidencia la trascendencia de su propuesta estética e intelectual.

El valor histórico de los ejemplares declarados se sustenta no solo en su contenido, sino también en su singular materialidad. Entre sus particularidades destacan el exdono del escritor y diplomático peruano Luis Alayza y Paz Soldán, así como una dedicatoria manuscrita de la autora dirigida a él. Estos elementos los distinguen de otros ejemplares y los convierten en bienes culturales únicos.

La obra de Elena Izcue tuvo un notable impacto en el ambiente artístico y cultural de su época, y ha sido objeto de diversas actividades culturales y exposiciones. Asimismo, su legado ha sido reconocido por destacadas personalidades como Magda Portal, Dora Mayer y Felipe Cossío del Pomar, quienes resaltaron su aporte a la revaloración del arte prehispánico y a la construcción de una identidad cultural moderna.

En términos materiales, ambas unidades bibliográficas conservan características originales que refuerzan su importancia y significado para la cultura peruana, al constituir uno de los primeros esfuerzos sistemáticos por difundir el arte prehispánico en el ámbito educativo.