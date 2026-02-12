¡Hallazgo increíble! Descubren nueva especie de planta considerada 'fósil viviente' en Loreto

La especie fue ubicada en el departamento de Loreto y pertenece al grupo de las cícadas, conocidas como “fósiles vivientes” por su antiguo origen evolutivo.

Un equipo de científicos peruanos y extranjeros identificó en la Amazonía peruana una nueva especie de planta denominada Zamia urarinorum, hallazgo que fue dado a conocer por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). La especie fue ubicada en el departamento de Loreto y pertenece al grupo de las cícadas, conocidas como “fósiles vivientes” por su antiguo origen evolutivo.

El descubrimiento fue realizado por el IIAP en colaboración con el Montgomery Botanical Center, el Grupo Internacional de Especialistas en Cícadas, el Instituto Federal de Educação de Brasil y la Pontificia Universidad Católica del Perú. El estudio fue liderado por los investigadores Ricardo Zárate, Michael Calonje y Malcolm A. Jones, y publicado en febrero de este año en la revista científica internacional Phytotaxa.

De acuerdo con el IIAP, la característica más relevante de la Zamia urarinorum es su capacidad de desarrollarse en ambientes permanentemente inundables. La institución explicó que la especie presenta una tolerancia fisiológica a la falta de oxígeno, lo que le permite crecer en suelos saturados de agua e incluso con parte del tallo sumergido. Esta condición la convierte en la primera cícada registrada con este tipo de adaptación extrema.

La planta fue identificada en las cuencas de los ríos Tigrillo y Urituyacu, en Loreto, zona reconocida por su alta biodiversidad. El hallazgo, según el IIAP, refuerza la relevancia del Perú en la investigación botánica de ecosistemas tropicales húmedos.

El estudio se sustentó en trabajos de campo realizados durante 2025 en las comunidades nativas de Raya Yacu, Nuevo Horizonte y Puerto Rico. Durante estas actividades, los investigadores recolectaron muestras botánicas, registraron coordenadas geográficas y documentaron las características del hábitat. Posteriormente, la información fue contrastada con ejemplares de herbarios y herramientas digitales para determinar su clasificación. El nombre urarinorum fue asignado en reconocimiento al pueblo indígena Urarina.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

En cuanto a sus características morfológicas, la especie presenta tallos delgados y hojas que pueden alcanzar hasta 2.5 metros de longitud. Sus folíolos son estrechos y dentados. Produce conos reproductivos y semillas de menor tamaño en comparación con especies cercanas. Además, es una planta dioica, con ejemplares masculinos y femeninos diferenciados.

El IIAP destacó que la presencia de la Zamia urarinorum cumple un rol ecológico en ecosistemas de humedales amazónicos, como aguajales y bosques de shebonal, asociados a la regulación hídrica y al almacenamiento de carbono. No obstante, los investigadores advirtieron que la especie enfrenta amenazas derivadas de la expansión agrícola, derrames de petróleo y proyectos de infraestructura, por lo que recomendaron su protección bajo los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).