Jenga: conoce la historia detrás de uno de los juegos de mesa más populares del mundo

El Jenga, ese juego en el que una torre de madera termina inevitablemente derrotada por la gravedad, ha vendido cerca de 100 millones de unidades en el mundo. Su dinámica es simple: 54 bloques idénticos se apilan en grupos de tres y, por turnos, los jugadores retiran piezas para colocarlas en la parte superior hasta que la estructura colapsa. Aunque su mecánica podría sugerir un origen antiguo, en realidad fue creado hace poco más de cuatro décadas por la diseñadora británica Leslie Scott.

La idea nació durante su infancia en el este de África, en el seno de una familia acostumbrada a convertir cualquier reunión en una competencia lúdica. Años después, cuando se mudaron a Ghana, Scott y sus hermanos empezaron a jugar con bloques rectangulares sobrantes de un aserradero. De manera espontánea, transformaron esas piezas en un desafío de equilibrio: apilar, retirar y volver a colocar. Esa versión casera sería el embrión del fenómeno global.

De un juego familiar en África al mercado internacional

Ya instalada en el Reino Unido en la década de 1980, Scott llevó consigo aquel pasatiempo. El punto de quiebre llegó en un evento benéfico vinculado a la Universidad de Oxford, donde su juego captó más atención de la esperada. Convencida de su potencial comercial, decidió fundar su propia empresa. Para financiar el proyecto recurrió a préstamos bancarios —con la casa de su madre como garantía— y logró producir las primeras unidades para presentarlas en la Feria del Juguete de Londres en 1983. Sin embargo, pese al interés aparente, no obtuvo pedidos y el debut empresarial resultó un revés.

La oportunidad surgió tiempo después en Canadá, cuando el juego fue exhibido en un centro comercial y llamó la atención de un ejecutivo de Irwin Toy, una de las mayores compañías de juguetes del país. La firma quiso adquirir la licencia, aunque planteó cambiar el nombre. Scott se negó. El término “Jenga” proviene del swahili “kujenga”, que significa “construir”, lengua que ella hablaba tras haber crecido en África oriental. Finalmente, el nombre se mantuvo. Con el paso de los años, el juego consolidó su popularidad, permitió saldar las deudas familiares y hoy forma parte del National Toy Hall of Fame en Estados Unidos. Desde entonces, Scott ha desarrollado más de 40 juegos adicionales.