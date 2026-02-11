Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: avances y desafíos pendientes

Cada 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha establecida por las Naciones Unidas para visibilizar la contribución femenina en el ámbito científico y promover una mayor participación de niñas y mujeres en disciplinas como la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. La jornada busca reducir brechas históricas y recordar que el acceso equitativo al conocimiento es clave para el desarrollo sostenible.

A lo largo de los siglos, diversas investigadoras enfrentaron contextos adversos, prejuicios y exclusiones estructurales. Pese a ello, realizaron aportes determinantes para la humanidad. Sus trayectorias evidencian que el progreso científico no ha sido ajeno a las desigualdades de género, pero también que el talento y la perseverancia lograron abrir espacios en entornos dominados por hombres.

Científicas que marcaron la historia y cambiaron el rumbo del conocimiento

En la Antigüedad, Hipatia de Alejandría destacó como filósofa, astrónoma y matemática, defendiendo el saber clásico hasta su muerte violenta en un contexto de fanatismo religioso. Siglos después, Ada Lovelace desarrolló el primer algoritmo destinado a una máquina de cálculo de Charles Babbage, anticipando los fundamentos de la programación moderna. Cecilia Grierson, por su parte, rompió barreras al estudiar medicina cuando la carrera estaba reservada casi exclusivamente a varones, convirtiéndose en referente de la ginecología y obstetricia y fundando la primera escuela de enfermeras en América Latina.

El siglo XX también fue escenario de contribuciones decisivas. Marie Curie obtuvo dos premios Nobel tras sus investigaciones sobre la radiactividad y el descubrimiento de nuevos elementos químicos. Lise Meitner desempeñó un papel esencial en la explicación de la fisión nuclear, aunque su trabajo fue escasamente reconocido en su momento. Hedy Lamarr, además de su carrera en el cine, desarrolló un sistema de comunicaciones que sentó bases tecnológicas utilizadas hoy en conexiones inalámbricas. En el ámbito espacial, Valentina Tereshkova hizo historia al convertirse en la primera mujer en viajar al espacio, un hito que amplió el horizonte de la exploración humana.