Recuperan libro del siglo XIX vinculado a la familia de Miguel Grau que iba a salir ilegalmente del Perú

La intervención se realizó cuando personal de la Sunat detectó una encomienda sospechosa en los almacenes del terminal marítimo chalaco. Dentro de una caja de cartón enviada por un ciudadano peruano domiciliado en Barranco, especialistas hallaron un volumen antiguo de temática religiosa con encuadernación en cuero y una dedicatoria manuscrita dirigida a Ana Grau, hermana del “Caballero de los Mares”. El libro, fechado en 1860, incluye títulos históricos como “Trisagio Seráfico para venerar a la muy augusta y santa Trinidad”.

Hallazgo histórico en el Callao

Tras el descubrimiento, especialistas de la Dirección de Recuperaciones del Ministerio de Cultura levantaron el acta correspondiente y trasladaron el bien cultural a la sede central del sector. El volumen reúne seis unidades bibliográficas impresas entre 1849 y 1856, lo que refuerza su relevancia histórica dentro del patrimonio bibliográfico peruano.

El Ministerio de Cultura destacó que la recuperación forma parte de las acciones de vigilancia y control que buscan evitar la salida ilegal de piezas históricas del país. Según las autoridades, este tipo de intervenciones permite preservar documentos únicos vinculados a figuras clave de la historia nacional, como Miguel Grau.

Lucha contra el tráfico ilícito

Luego de la intervención, el ejemplar fue entregado a la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), institución encargada de su evaluación técnica, conservación y protección legal. Debido a su antigüedad y valor simbólico, la entidad propondrá su declaratoria oficial como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

La recuperación se enmarca en las acciones de la Comisión Nacional para la Protección y Recuperación de los Bienes Muebles Integrantes del Patrimonio Cultural, instancia que desde 2021 articula esfuerzos entre instituciones del Estado para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales. Además, el Ministerio de Cultura continúa impulsando capacitaciones y campañas de sensibilización dirigidas a autoridades y ciudadanos para fortalecer la defensa del patrimonio histórico del Perú.