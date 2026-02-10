Perú celebra por primera vez el Día del Charango Peruano

La música tradicional peruana suma una nueva fecha al calendario cultural con la primera celebración oficial del Día del Charango Peruano, una jornada dedicada a reconocer la vigencia y el aporte histórico de este instrumento en la construcción de la identidad nacional.

El charango como símbolo cultural del Perú

El charango, pequeño cordófono de raíces andinas, ha acompañado por generaciones las expresiones musicales de la sierra sur y hoy es considerado un símbolo del folclore peruano. Su sonido está presente en huainos, k’aswas, carnavales y diversas manifestaciones tradicionales que forman parte del patrimonio cultural inmaterial del país. A lo largo de los años, el instrumento trascendió el ámbito rural y llegó a escenarios urbanos e internacionales, consolidándose como un elemento clave de la música peruana.

Diversos investigadores y músicos coinciden en que la popularización del charango permitió preservar repertorios ancestrales y fortalecer el sentido de pertenencia cultural. Festivales, encuentros regionales y presentaciones artísticas han contribuido a mantener viva esta tradición, especialmente entre las nuevas generaciones de intérpretes.

Ley impulsa difusión y actividades culturales

La celebración fue oficializada mediante la Ley Nº 32274, promulgada por el Congreso de la República del Perú y respaldada por el Ministerio de Cultura del Perú, que declara el 10 de febrero como el Día del Charango Peruano. La norma establece que el Estado promueva acciones orientadas al estudio, investigación y difusión de la cultura musical asociada a este instrumento en todo el territorio nacional.

La fecha coincide con el natalicio del destacado charanguista ayacuchano Jaime Guardia Neyra, referente histórico del instrumento, aunque el espíritu de la conmemoración apunta a reconocer el valor colectivo del charango y a todos los músicos que han contribuido a su permanencia. Con esta primera celebración, el Perú abre un espacio para reforzar su identidad musical y fomentar el respeto por sus tradiciones andinas.