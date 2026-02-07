Más de 1200 escolares aprenderán lenguas originarias y reforzarán su identidad cultural gracias a cursos gratuitos del Ministerio de Cultura

Más de 1200 estudiantes de primero a quinto grado de educación secundaria se inscribieron en los cursos vacacionales gratuitos de lenguas indígenas u originarias, impulsados por el Ministerio de Cultura en 14 regiones del país, incluida Lima Metropolitana. Esta iniciativa se enmarca en una estrategia nacional orientada al fortalecimiento de la identidad cultural y la valoración de la diversidad lingüística del Perú.

Los cursos tienen como objetivo promover, proteger y difundir las lenguas indígenas u originarias mediante espacios de aprendizaje intercultural dirigidos a escolares, y contribuyen al reconocimiento y respeto de la pluralidad cultural del país.

Durante la inauguración del curso de quechua chanka, realizada en la sede central del Ministerio de Cultura, en el distrito de San Borja, el viceministro de Interculturalidad, Percy Barranzuela Bombilla, destacó la importancia de acercar las lenguas originarias a las nuevas generaciones.

“Estos cursos no solo permiten aprender una lengua originaria, sino también fortalecer el vínculo con nuestras raíces y valorar la diversidad cultural del Perú, que cuenta con 55 pueblos indígenas y 48 lenguas originarias”, afirmó.

Los cursos se dictan en lenguas como quechua —en sus variantes chanka, Cusco Collao, Áncash y Huánuco—, además de aimara, kukama kukamiria, kawki, kichwa, mochica, shipibo-konibo y nomatsigenga. Se desarrollan en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Áncash, Loreto, Puno, San Martín, Lambayeque, Ucayali, Huánuco, Junín, Tacna, Cusco y Arequipa, así como en Lima Metropolitana, en los distritos de San Borja, Villa María del Triunfo y en la provincia de Yauyos, región Lima.

En la inauguración participaron el director de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, Marcelino Galindo Vivanco; el docente del curso de quechua, Raúl Cisneros; el director general de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, Ángel González; y el director de Lenguas Indígenas, Gerardo García.

Cabe señalar que, desde 2024 a la fecha, la implementación de cursos de lenguas indígenas en instituciones educativas públicas ha beneficiado a estudiantes, así como a madres, padres de familia y docentes, en 14 regiones del país.