Alianza Francesa estrena cortometraje “Fragmentos. Cartografías de un país en resistencia”

La Alianza Francesa de Lima, en colaboración con el Goethe-Institut Perú, presentan el estreno de “Fragmentos. Cartografías de un país en resistencia”. Se trata de un interesante cortometraje colectivo de 23 minutos.

La obra reúne el trabajo de Roberto Villasante, Álvaro Acosta y David Arias (Puno), Edinson Ramírez (Chiclayo), Annie Mendoza (Ayacucho), Jaiflor Aragón (Cusco), Patrick Murayari (Iquitos), Carlos Paredes (La Libertad) y Fernando Criollo (Lima).

En esta producción, los nueve jóvenes cineastas entrelazan sus miradas para construir un retrato coral del Perú contemporáneo, desde la costa hasta la sierra y la selva. Un tránsito íntimo y colectivo que refleja sus vivencias.

ESPACIO DE CONVERSACIÓN

La proyección contará además con un espacio de conversación con los realizadores y el equipo del proyecto, generando un diálogo abierto con el público que estará en el estreno.

La función de estreno se realizará el miércoles 18 de febrero, a las 7:30 p.m., en el Cinema Lumière de la Alianza Francesa de Lima (Miraflores), con ingreso gratuito hasta completar aforo.