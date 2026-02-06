LUM presenta en febrero el ciclo “Cine de verano: historia, memoria e identidad” con funciones gratuitas

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) continúa en febrero con el ciclo Cine de verano: historia, memoria e identidad una propuesta cultural de ingreso completamente gratuito que reúne destacadas producciones del cine peruano contemporáneo, orientadas a la reflexión sobre la diversidad del país y la construcción de la identidad colectiva.

La programación se inicia el viernes 6 de febrero, a las 7:00 p. m., en el auditorio del LUM, con la proyección de la película “Willaq Pirqa. El cine de mi pueblo” (Perú, 2022), dirigida por César Galindo. Filmada íntegramente en quechua, la historia narra la experiencia de Sistu, un niño de diez años que, junto a su comunidad andina, descubre la magia del cine, experiencia que los confronta con su identidad cultural y con las barreras lingüísticas y educativas que enfrentan.

Esta producción fue beneficiaria de los Estímulos Económicos del Ministerio de Cultura, en la categoría de largometraje de ficción en lenguas originarias, y contó además con el respaldo de fondos internacionales como Ibermedia, consolidándose como una obra clave del cine peruano por su apuesta por la diversidad cultural y lingüística.

El ciclo continúa el viernes 13 de febrero, a las 7:00 p. m., con la proyección de “Retablo” (Perú, 2017), dirigida por Álvaro Delgado Aparicio y dirigida a mayores de 14 años. La película relata la historia de Segundo Paucar, un adolescente que sueña con convertirse en maestro artesano de retablos ayacuchanos, hasta que un hecho inesperado transforma radicalmente su mundo.

Ambientada en los Andes, “Retablo” aborda temas como la identidad, el silencio, el machismo y la tradición. El filme fue nominado a Mejor ópera prima en los Premios BAFTA, cuenta con las actuaciones de Magaly Solier, Junior Béjar Roca y Amiel Cayo, y también fue beneficiario de los Estímulos Económicos del Ministerio de Cultura para su producción y distribución. Asimismo, recibió diversos reconocimientos en festivales internacionales.

A través de estos relatos íntimos y comunitarios, las películas programadas invitan al público a acercarse a distintas realidades del Perú desde la memoria, las experiencias personales y las miradas locales, consolidando al cine como una herramienta para el diálogo, la reflexión y el encuentro.

Cabe destacar que, el ciclo Cine de Verano es una actividad que el LUM realiza cada año como parte de su compromiso por acercar las producciones cinematográficas peruanas al público y generar espacios de diálogo en torno a nuestra historia reciente y diversidad cultural. Todas las funciones se realizarán en el auditorio del LUM, con ingreso libre de acuerdo al aforo permitido.