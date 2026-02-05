Ministerio de Cultura presenta la Programación Artística 2026 de los Elencos Nacionales del Perú

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Elencos Nacionales del Perú, presenta su Programación Artística 2026, reafirmando su compromiso con la promoción, descentralización y democratización del acceso a las artes escénicas en todo el país.

La temporada se inaugura este viernes 6 de febrero, a las 8:00 p. m., en el Gran Teatro Nacional, con el concierto Las mil y una noches, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, dirigida por el maestro Fernando Valcárcel. El repertorio propone un recorrido sonoro que entrelaza narración, lirismo y color orquestal, invitando al público a vivir una experiencia sinfónica única.

Los Elencos Nacionales, integrados por la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, el Ballet Nacional del Perú, el Coro Nacional del Perú, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario, el Coro Nacional de Niños y el Ballet Folclórico Nacional, presentarán durante el año una propuesta artística diversa que dialoga con la tradición, el repertorio universal y las miradas contemporáneas, contribuyendo a la formación cultural, la sensibilidad artística y el desarrollo integral de la ciudadanía.

La Programación Artística 2026 contempla una sólida y ambiciosa cartelera. El Ballet Nacional del Perú presentará La bella durmiente, además de una temporada de estreno, mientras que el Ballet Folclórico Nacional pondrá en escena tres temporadas de sus reconocidos Retablos, producciones de gran formato que revaloran las expresiones culturales del país desde una perspectiva contemporánea.

Asimismo, la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú cumplirá una extensa agenda de conciertos con reconocidos solistas y directores internacionales. La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario sorprenderá además con el ciclo musical “Las nueve sinfonías de Beethoven” y participará en el Festival Internacional de Ópera Juvenil interpretando “El elixir de amor” y “Turandot”.

A esta programación se sumará la XII Temporada de Ópera del Ministerio de Cultura, protagonizada por el Coro Nacional del Perú. También resaltan los entrañables recitales del Coro Nacional de Niños, con temporadas que abarcan desde música criolla hasta el rock, así como las tradicionales producciones de fin de año de los Elencos Nacionales: “Gala de Navidad”, “Clásicos de Navidad” y “Cascanueces”.

Un eje fundamental de la Programación Artística 2026 será el Plan de Desarrollo de Públicos, que contempla actividades dirigidas a escolares de primaria y secundaria, estudiantes de nivel técnico y superior, padres e hijos y adultos mayores. Estas acciones buscan fortalecer el vínculo entre las artes escénicas y las diversas comunidades, promoviendo su acercamiento sostenido a la música, la danza y el canto.

Para mayor información pueden consultar en el sitio web www.elencos.cultura.pe y en las redes sociales de los Elencos Nacionales del Perú.