¡Perú sigue siendo clave! Comida típica peruana se corona como el mejor guiso del mundo del 2025

El plato tradicional del norte peruano lideró la clasificación global de Taste Atlas y superó a recetas emblemáticas de otros países.

¡Perú vuelve a colocarse en el centro del mapa gastronómico mundial! Un plato tradicional del norte del país ha logrado un reconocimiento internacional que pocos esperaban y que refuerza la presencia de la cocina peruana en los rankings globales más influyentes. Esta vez, el protagonismo no lo tiene la alta cocina, sino una receta profundamente ligada a la tradición.

De acuerdo con la más reciente actualización del ranking internacional de Taste Atlas, plataforma especializada en gastronomía tradicional, el seco de cabrito fue elegido como el mejor guiso del mundo. La selección se basa en miles de valoraciones de usuarios y críticos gastronómicos, quienes evaluaron sabor, técnica y valor cultural frente a preparaciones emblemáticas de distintos continentes.

Seco de cabrito lidera ranking global de Taste Atlas en 2025

El plato, característico del norte peruano, superó a guisos de países con fuerte tradición culinaria, posicionándose en el primer lugar del listado de “Top Stews” correspondiente al periodo 2025–2026. Taste Atlas destacó su complejidad de sabores, resultado de una cocción prolongada y del uso de ingredientes como culantro, ajíes y especias que forman parte del recetario histórico del Perú.

Este nuevo reconocimiento se suma a otros logros recientes de la gastronomía peruana en escenarios internacionales y confirma que las recetas regionales siguen captando la atención del mundo. Más allá del ranking, el resultado refuerza la idea de que la identidad culinaria peruana continúa vigente y competitiva, incluso frente a cocinas con mayor exposición mediática global.

Lista de Taste Atlas: