Pompeya en imágenes: tecnología revela grafitis con mensajes de amor, sexo e insultos ocultos por siglos

Nuevas investigaciones arqueológicas han sacado a la luz sorprendentes grafitis en Pompeya, la antigua ciudad romana sepultada por la erupción del Vesubio. Mensajes de amor, dibujos detallados, frases con contenido sexual e incluso insultos forman parte de las inscripciones descubiertas en un corredor que conecta los teatros del complejo arqueológico, ofreciendo una mirada inédita a la cultura popular de la época.

Tecnología avanzada permite descifrar grafitis ocultos durante siglos

El hallazgo fue posible gracias a un equipo de científicos liderado por especialistas de la Universidad de la Sorbona y la Universidad de Québec, quienes utilizaron la técnica RTI (Reflectance Transformation Imaging) para analizar minuciosamente los muros del corredor descubierto en 1794. Este método permitió captar hasta el más mínimo relieve de las inscripciones, facilitando la lectura de textos que habían quedado prácticamente invisibles por el paso del tiempo.

Durante las labores realizadas en 2022, los investigadores digitalizaron cerca de 27 metros de largo del pasillo y tomaron alrededor de 15.000 imágenes para reconstruir las superficies con precisión. El análisis permitió identificar 79 nuevas inscripciones que se suman al inventario histórico de grafitis documentados desde el siglo XIX, ampliando el conocimiento sobre las expresiones cotidianas de los habitantes de Pompeya.

Los investigadores analizaron los 27 metros de largo, 3 metros de ancho y 8 metros de alto de este corredor descubierto en 1794. Foto: AFP.

Grafitis muestran la vida cotidiana en la antigua ciudad

Entre los hallazgos destaca una declaración de amor que menciona a “Erato”, aunque el nombre del destinatario se perdió tras el desprendimiento del revestimiento original. Los científicos también identificaron numerosos insultos con lenguaje sexual y dibujos de gran detalle, como un grafiti excepcional que muestra a dos gladiadores enfrentándose en movimiento, evidencia de la creatividad y habilidad gráfica de quienes plasmaron estas imágenes.

Los investigadores señalan que estas inscripciones podrían haber sido realizadas por ciudadanos comunes o soldados de paso y forman parte de la historia cultural popular de la antigua Roma. El proyecto, denominado “Bruits de couloir”, busca acercar estos descubrimientos al público mediante una plataforma digital que permitirá explorar los grafitis con tecnología avanzada y comprender mejor cómo pensaban y se expresaban los habitantes de Pompeya antes de la tragedia que marcó su destino.