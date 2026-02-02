Selfies con tarifa: Roma aplica acceso pago en la Fontana di Trevi para frenar la masificación

La Fontana di Trevi puso en marcha este lunes un sistema de entradas para acceder a la zona más cercana al estanque, con el objetivo de ordenar las visitas, reducir la masificación y recaudar fondos para su conservación, en una de las postales más concurridas de la capital italiana.

Acceso pago y control de multitudes

Desde ahora, los visitantes deben abonar dos euros para ingresar al área delimitada junto al estanque, donde pueden fotografiarse con mayor espacio y sin aglomeraciones. El acceso funciona entre las 9:00 y las 22:00, con excepción de lunes y viernes, cuando abre desde las 11:30. La mayor parte de la plaza continúa siendo de libre circulación, y muchos turistas optan por tomar imágenes desde allí sin pagar la tarifa.

La fuente, inmortalizada en La Dolce Vita de Federico Fellini, ha sido durante años uno de los puntos más congestionados de la Roma, dificultando la experiencia de visita. Con el nuevo esquema, el ayuntamiento busca una regulación más eficiente del espacio público.

Recaudación, preservación y reacciones

Según informó el concejal de Turismo, Alessandro Onorato, el sistema podría generar al menos seis millones de euros anuales. Parte de esos fondos se destinará a contratar personal para orientar a los visitantes y a financiar programas culturales, como el acceso gratuito de residentes a museos de la ciudad. La recaudación se suma a las monedas que los turistas arrojan a la fuente, donadas semanalmente a organizaciones benéficas.

Entre los visitantes, las reacciones fueron diversas: algunos destacaron la mejora en las condiciones para tomarse fotografías y contribuir a la preservación del monumento; otros cuestionaron el cobro para ciudadanos italianos o propusieron gratuidad total. Las personas con discapacidad pueden acceder sin costo, aunque persisten pedidos para mejorar la accesibilidad. La iniciativa se alinea con medidas similares adoptadas en el Panteón de Roma y en Venecia, donde ya rigen tarifas para gestionar el turismo en temporada alta.