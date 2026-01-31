Ministerio de Cultura entregó declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación a los portadores del Carnaval de Vinchos

En una festiva ceremonia realizada en la sede central del Ministerio de Cultura, el titular del sector, Alfredo Luna Briceño, entregó la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación del Carnaval de la Comunidad Campesina de Vinchos al alcalde del distrito de Vinchos, Faustino Flores Meneses, y a los portadores de esta expresión cultural.

La declaratoria fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.° 007-2026-VMPCIC-MC, de fecha 7 de enero de 2026, en reconocimiento a su profundo valor histórico, social y simbólico, estrechamente vinculado al calendario agrícola andino, y a su práctica vigente en el distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, región Ayacucho.

Durante la ceremonia, el ministro de Cultura destacó la importancia de este reconocimiento, al tratarse de la primera manifestación cultural del distrito de Vinchos declarada Patrimonio Cultural de la Nación, y resaltó el compromiso sostenido de la comunidad en la preservación y transmisión de sus tradiciones a las nuevas generaciones.

“La entrega de esta declaratoria constituye un hecho histórico para Vinchos y su comunidad. Es la primera manifestación local reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación y representa un reconocimiento al esfuerzo colectivo de una comunidad que ha sabido preservar sus tradiciones con orgullo y transmitirlas de generación en generación”, señaló titular del sector.

En otro momento, el ministro Luna Briceño destacó la importancia de la articulación con la empresa privada en el cuidado, protección y puesta en valor del patrimonio cultural del país, subrayando su contribución al fortalecimiento de las expresiones culturales vivas.

“Como gobierno de transición, hemos promulgado un decreto legislativo que incentiva la participación de la empresa privada en la promoción y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural. Iniciativas como esta demuestran que cultura y empresa pueden avanzar de manera conjunta”, enfatizó, al señalar que el apoyo del Consorcio Perú LLG fue fundamental para la elaboración del expediente técnico que sustentó la declaratoria.

Carnaval de Vinchos

Esta festividad se celebra anualmente entre los meses de febrero y marzo, integrando dimensiones espirituales, productivas y comunitarias que se han mantenido vigentes a lo largo del tiempo. A través de rituales, danzas, música en quechua y prácticas comunitarias, el carnaval expresa una forma de organización social transmitida de generación en generación.

Su práctica fortalece la cohesión social y la transmisión de saberes en lengua quechua, preservando una cosmovisión que articula lo sagrado, lo productivo y lo comunitario, y constituye una forma de resistencia cultural frente a los procesos contemporáneos de transformación social.

El Ministerio de Cultura seguirá trabajando de manera articulada con las comunidades portadoras para proteger y fortalecer esta manifestación cultural, como parte fundamental de la diversidad cultural del país.