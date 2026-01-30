Ministerio de Cultura recupera 22 bienes arqueológicos en operativos conjuntos con la Policía Nacional

El Ministerio de Cultura recuperó veintidós bienes muebles de valor arqueológico durante dos operativos conjuntos realizados en los distritos limeños de Miraflores y La Victoria, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

Los operativos, coordinados por la Dirección de Recuperaciones (DRE) de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, se llevaron a cabo el viernes 16 de enero en el distrito de Miraflores y el 21 de enero en el distrito de La Victoria.

La intervención en Miraflores se realizó con el apoyo de la Policía de Turismo, y permitió identificar quince bienes muebles arqueológicos, entre ellos doce textiles elaborados en fibra de camélido y algodón. Destacan paños y dos uncus con diseños decorativos de cruces andinas en forma de chakanas policromas, así como tres piezas metálicas, entre las que se encuentran un depilador y dos orejeras.

En la segunda acción, desarrollada en el distrito de La Victoria con la participación de la División de Investigación de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Policía Fiscal, se identificaron siete bienes muebles arqueológicos, correspondientes a seis cántaros y platos de cerámica decorados, además de un cráneo fracturado con restos de piel y cabellera.

De acuerdo con la evaluación preliminar, los bienes recuperados habrían sido obtenidos mediante actividades ilícitas de huaqueo en sitios arqueológicos de la región Ica. Los objetos corresponden a los estilos culturales Chincha e Inca, desarrollados durante los periodos Intermedio Tardío (1000 d. C. – 1476 d. C.) y Tardío (1476 d. C. – 1532 d. C.), respectivamente.

Los veintidós bienes arqueológicos fueron trasladados al Ministerio de Cultura, donde permanecen bajo custodia para su evaluación técnica especializada y la aplicación de las medidas de conservación correspondientes.