Galería de Arte de Surco presenta muestra de pintura “La magia de los árboles”: ingreso libre

Desde este viernes 30 de enero la Galería de Arte del Parque de la Amistad, en Surco, presenta la exposición “La magia de los árboles”, un conjunto de pinturas que intentan sensibilizar sobre la importancia de los árboles como fuentes de vida.

La interesante muestra, de ingreso libre y dirigida por la artista plástica Katia Landauro, nace con el propósito de revalorar el patrimonio natural que tenemos alrededor pero que lamentablemente pasa desapercibido por el trajín del día a día.

ARTISTAS SURCANAS

La exposición presenta trabajos de las artistas surcanas Gabriela Barros, Geovanna Llerena, Victoria Pedraza, Patty Benavides, Dharma Rivera, Flor Chaparro, Carmen Cendra, Silvia Cánepa, Pollyanna Olcese, Haydée Hidalgo, Nella Velarde, Daniela Chueca y Tutti Hoyle.

El público podrá apreciar la muestra desde el viernes 30 de enero hasta el domingo 1 de marzo, de lunes a viernes de 11:30 a. m. a 8:00 p. m., y sábados y domingos, de 12:00 m. a 7:00 p. m., en la cuadra 21 de la avenida Caminos del Inca.