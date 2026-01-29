Este es el asombroso animal que sería el último ser vivo en sobrevivir sobre la Tierra

La historia de la Tierra demuestra que la vida no solo aparece, sino que insiste. Desde su origen, hace miles de millones de años, ha superado episodios extremos que arrasaron con la mayoría de las especies, incluidas extinciones masivas que parecían definitivas. Incluso en los escenarios más pesimistas imaginados por la ciencia —impactos de asteroides, explosiones estelares cercanas o catástrofes globales—, los investigadores coinciden en que la desaparición de la humanidad no implicaría necesariamente el fin de toda forma de vida en el planeta.

Diversos estudios científicos han planteado entonces una pregunta incómoda pero inevitable: si la Tierra quedara reducida a condiciones límite, ¿qué organismo tendría mayores probabilidades de resistir cuando el resto haya desaparecido? La respuesta no apunta a animales grandes ni a especies consideradas “fuertes”, sino a formas de vida diminutas, capaces de entrar en estados de supervivencia extrema cuando el entorno se vuelve hostil.

El organismo que desafía el fin del mundo

Se trata de un microanimal casi invisible al ojo humano, de poco más de un milímetro, que ha sorprendido a la comunidad científica por su capacidad de tolerar condiciones incompatibles con la mayoría de los seres vivos: el tardígrado. En experimentos documentados por medios especializados, este organismo ha resistido décadas sin agua ni alimento, temperaturas cercanas al cero absoluto y superiores a los 150 grados Celsius, niveles de radiación letales y hasta la exposición directa al vacío del espacio. Su principal estrategia es un proceso biológico que le permite deshidratarse casi por completo y “pausar” su metabolismo hasta que el ambiente vuelva a ser favorable.

Investigaciones académicas realizadas por físicos de universidades como Oxford y Harvard han evaluado cómo respondería este animal ante amenazas cósmicas extremas, como impactos de grandes asteroides, supernovas cercanas o estallidos de rayos gamma. Las conclusiones indican que, salvo un evento capaz de hacer hervir todos los océanos del planeta —algo considerado altamente improbable en el corto y mediano plazo—, este organismo podría sobrevivir incluso a catástrofes que acabarían con la vida compleja.

A corto plazo, amenazas más cercanas como una guerra nuclear tendrían efectos devastadores para los ecosistemas y la civilización humana, con enfriamiento global y colapso de las cadenas alimentarias. Sin embargo, tampoco garantizarían la extinción total de la vida. El verdadero punto final llegará dentro de miles de millones de años, cuando el Sol incremente su luminosidad hasta volver inhabitable la Tierra. Hasta entonces, la ciencia deja una conclusión clara: el planeta puede seguir sin nosotros, pero nosotros no sin él, y hay formas de vida que llevan una ventaja evolutiva difícil de igualar.