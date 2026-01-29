Muro sur del Complejo Arqueológico Monumental Kuélap registra un 93 % de avance en su recuperación

El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, supervisó los trabajos de conservación que se vienen ejecutando en el Complejo Arqueológico Monumental Kuélap, ubicado en la provincia de Luya, región Amazonas, entre los cuales destaca la recuperación del muro sur de este importante patrimonio cultural que colapsó en el año 2022 y que actualmente registra un avance de recuperación del 93 %.

“Estamos inspeccionando los avances y las tareas realizadas, así como el excelente mantenimiento que se le viene brindando a este importante sitio arqueológico. El equipo del Programa de Investigación Arqueológica e Interdisciplinaria Kuélap (PRIAK) tiene como objetivo culminar al 100 % la recuperación del muro sur en abril de este año”, señaló el ministro Luna Briceño.

Durante la inspección, el titular del sector supervisó la instalación de geomembranas bajo el terreno natural, las cuales permiten un adecuado drenaje del agua ante la presencia de fuertes precipitaciones. Cabe recordar que en Kuélap se viene ejecutando una intervención integral, que comprende 28 puntos priorizados, en los cuales se aplican técnicas de conservación reconocidas a nivel internacional, respetando los principios de autenticidad y reversibilidad.

Asimismo, verificó el estado de conservación de las piezas arqueológicas halladas en Kuélap en setiembre de 2025, las cuales se encuentran bajo custodia de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Amazonas. Estos hallazgos forman parte de los resultados del proceso de investigación y conservación desarrollado en el marco del PRIAK.

“Si hay algo que tenemos que dejar al final de este gobierno es que no somos un ministerio abocado a los objetos, sino al patrimonio que nos forma como peruanos. Entender que, en un país donde el patrimonio cultural abunda, el trabajo del Ministerio de Cultura es fundamental”, sentenció.

En la jornada de trabajo también participaron la congresista de la República, Mery Infantes; la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Gisella Mariell Escobar Rozas; la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Amazonas, Rocío Sánchez Chávez, así como especialistas del sector.

El Complejo Arqueológico Monumental Kuélap constituye un espacio de alto valor cultural y natural, con una extensión aproximada de 136 hectáreas, que alberga evidencias arqueológicas de la cultura Chachapoya. Presenta una elevada biodiversidad e integra cinco monumentos arqueológicos: la Llaqta de Kuélap, Barro Negro, La Petaca, Malcapampa y La Barreta, articulados por una compleja red de caminos prehispánicos, evidencia de una planificación territorial de gran escala.

El principal monumento del complejo es la Llaqta de Kuélap, construida alrededor del año 600 d. C., considerada una obra maestra de la arquitectura e ingeniería prehispánica. Entre sus características más sobresalientes destaca la muralla perimétrica, que alcanza hasta 20 metros de altura y se extiende por aproximadamente 600 metros, edificada con grandes bloques de piedra caliza finamente ensamblados, reflejo del alto nivel de conocimiento técnico de sus constructores.