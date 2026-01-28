Ministerio de Cultura, Liga 1 y SAFAP impulsan campaña nacional por un fútbol sin racismo

Con el propósito de fortalecer una cultura de respeto y convivencia en el deporte, el Ministerio de Cultura, la Liga 1 y la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú, junto a futbolistas profesionales, presentaron la campaña nacional “Compartimos la pasión. Compartimos el respeto. ¡No al racismo!”, una iniciativa que marca el inicio de una movilización a nivel nacional y reafirma al fútbol como un espacio clave para promover el respeto, la convivencia y la valoración de la diversidad cultural.

El lanzamiento se realizó en la sede central del Ministerio de Cultura, en el distrito de San Borja, y contó con la participación del ministro de Cultura, Alfredo Martín Luna Briceño, quien destacó el poder del fútbol como herramienta de transformación social y cohesión ciudadana.

“En el Perú todos somos un equipo. Sin embargo, aún persisten expresiones, bromas o prácticas discriminatorias que se han normalizado y que nos alejan como sociedad. Esta campaña nos convoca a compartir la pasión desde el respeto, colocando en el centro la dignidad humana y asumiendo un compromiso claro dentro y fuera de los espacios deportivos”, señaló el titular del sector.

En la actividad participaron el presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú, Roberto Silva Pro; el gerente general de la Liga 1 del fútbol profesional peruano, Jesús Gonzales Hurtado; el gerente general del Club Universitario de Deportes, Antonio García Pay; así como futbolistas profesionales del fútbol masculino y femenino, junto al viceministro de Interculturalidad, Percy Barranzuela Bombilla.

Asimismo, estuvo presente el influencer deportivo quechuahablante Cliver Huamán, conocido como “Pol Deportes”, quien moderó una mesa de reflexión sobre la lucha contra el racismo y destacó la importancia de promover una ciudadanía más consciente, respetuosa y comprometida con la diversidad cultural desde el deporte.

La campaña “Compartimos la pasión. Compartimos el respeto. ¡No al racismo!” se implementará a través de talleres y charlas dirigidas a divisiones menores, padres de familia y barras organizadas, además de activaciones en los partidos de la Liga 1 masculina y femenina a nivel nacional.