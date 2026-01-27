Municipalidad Metropolitana de Lima presenta encuentro académico "Coloquio de historia-Lima 2026"

La Biblioteca Metropolitana de Lima y el Fondo Editorial de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima presentarán el “Coloquio de Historia – Lima. Homenaje por los 100 años del historiador Miguel Maticorena Estrada”.

Este encuentro académico y cultural que se realizará los días 28, 29 y 30 de enero de 2026, en el Auditorio de la Biblioteca Metropolitana de Lima, ubicado en la Av. 28 de Julio 800, 2do. Piso, Cercado de Lima. El ingreso es libre.

REFLEXIONAR Y DIFUNDIR

El coloquio tiene como objetivo reflexionar y difundir el estudio histórico de Lima desde sus etapas prehispánica, virreinal y republicana, al mismo tiempo que se rinde homenaje a la trayectoria intelectual de Miguel Maticorena.

Se trata de un reconocido historiador y profesor peruano, especialista en cronística indiana e historia colonial, discípulo de Raúl Porras Barrenechea y exdirector de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de San Marcos.