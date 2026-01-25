Mincul declara Patrimonio Cultural de la Nación a 22 obras de Julio Ramón Ribeyro

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a 22 obras de la producción literaria de Julio Ramón Ribeyro, publicadas entre 1955 y 1992 y pertenecientes a la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

La medida fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.° 000020-2026-VMPCIC/MC, publicada en el diario oficial El Peruano, y ampara las obras por su alto valor histórico, artístico y cultural.

La declaratoria comprende primeras ediciones de cuentos, novelas, teatro y prosa no ficcional del reconocido escritor, considerado uno de los principales narradores hispanoamericanos del siglo XX. Según sustenta la resolución, la obra de Ribeyro mantiene un estrecho vínculo con la realidad nacional y tuvo un impacto decisivo al consolidar el género del cuento y ofrecer una nueva representación de la Lima moderna y de sus habitantes.

Valor histórico y editorial de piezas protegidas

El Mincul subrayó que varias de las obras fueron publicadas por editoriales e instituciones emblemáticas del país, lo que refuerza su valor patrimonial. Asimismo, se destacó la relevancia histórica y artística de sus novelas, su producción teatral de carácter histórico y su prosa reflexiva, que en conjunto forman un corpus fundamental para la cultura peruana.

Protección y custodia de la BNP

Con esta declaratoria, se busca garantizar la protección, conservación y difusión de estas obras como parte de la memoria cultural del Perú. La resolución dispone que la BNP continúe con las acciones de custodia y preservación de estas unidades bibliográficas, las cuales ahora forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación.