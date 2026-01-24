Ministerio de Cultura declara Patrimonio Cultural de la Nación obras de Enrique López Albújar

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a dieciséis unidades bibliográficas de doce títulos de la producción intelectual de Enrique López Albújar, uno de los principales referentes de la literatura indigenista peruana del siglo XX, publicadas entre 1920 y 1964. Estas obras están bajo resguardo de la Biblioteca Nacional del Perú.

La declaratoria fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.° 018-2026-VMPCIC/MC, en reconocimiento al significado, importancia y valor intelectual de estas obras, que contribuyeron de manera decisiva a la comprensión de la diversidad social, étnica y cultural del Perú durante la primera mitad del siglo XX.

Considerado uno de los principales referentes de la literatura indigenista peruana, Enrique López Albújar desarrolló una narrativa crítica y realista que aborda tanto la realidad del mundo andino como la costeña.

Su producción literaria se nutre de su ejercicio profesional en la carrera de Derecho, lo que le permitió profundizar en el análisis de las estructuras sociales, las tensiones heredadas del período colonial y las desigualdades persistentes en la sociedad peruana.

Las obras reconocidas incluyen narrativa, poesía, novela y ensayo, y destacan por su aporte al regionalismo literario, la poesía cívica y la construcción de una imagen de nación diversa, donde confluyen distintas identidades culturales. En particular, su producción poética reivindica la memoria afrodescendiente, la base cultural andina y la identidad regional del sur del país, además de exaltar la historia patriótica desde una mirada crítica.

Asimismo, sus estudios ensayísticos poseen un alto valor intelectual por sus reflexiones sobre la literatura de su tiempo y por su análisis sociológico-criminal del bandolerismo andino, aportes que influyeron en el debate académico de las décadas de 1930 y 1940 y que continúan siendo una fuente referencial para investigadores nacionales y extranjeros.

Entre las dieciséis unidades bibliográficas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación se encuentran: Cuentos Andinos: vida y Costumbres Indígenas (1920, 1924 y 1950); Matalaché, (1928 y 1955); De la Tierra Brava: Poemas Afroyungas (1938); Las Caridades de la Señora Tordoya (1955); Cuentos (1955), entre otros.

Las dieciséis unidades bibliográficas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación presentan características materiales singulares, lo que las convierte en bienes culturales únicos. Estos ejemplares constituyen testimonios fundamentales para la historia de la literatura peruana del siglo XX y contribuyen a la preservación del legado intelectual de Enrique López Albújar y al fortalecimiento de la memoria cultural del país.