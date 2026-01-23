¿Por qué Perú asigna un nombre oficial a cada año?

La tradición, vigente desde 1963, busca reflejar las prioridades políticas y sociales de cada periodo gubernamental. El 2026 será el “Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia”.

El Poder Ejecutivo oficializó este jueves la denominación del 2026 como el “Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia”, una expresión que resume el mensaje político e institucional con el que el Estado busca orientar su gestión y el discurso público durante los próximos doce meses. La medida fue establecida mediante decreto supremo y, como es habitual, será de uso obligatorio en toda la documentación oficial emitida a lo largo del año.

Esta práctica forma parte de una tradición estatal que se remonta a inicios de la década de 1960. Fue durante el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry cuando se dispuso que cada año calendario lleve un nombre representativo, decisión adoptada mediante un decreto emitido en diciembre de 1962. Sin embargo, la aplicación efectiva se inició en 1963, año que quedó registrado como el primero en contar con una denominación oficial vinculada a una política pública prioritaria.

Una tradición que refleja las prioridades del Estado

El nombre asignado a cada año no cumple una función meramente simbólica. Se trata de un mecanismo mediante el cual el Gobierno expresa sus objetivos estratégicos y los ejes que considera centrales para el país en un contexto determinado. Estas denominaciones suelen aludir a procesos políticos, sociales, económicos o hitos históricos relevantes, y sirven como referencia transversal para la acción del aparato estatal.

La elección del nombre corresponde al presidente de la República y al Consejo de Ministros, quienes evalúan factores como la coyuntura nacional, el escenario internacional y las conmemoraciones de especial importancia. Una vez definido, el nombre se oficializa mediante decreto supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano y rige desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Su uso es obligatorio en las entidades públicas y facultativo en el sector privado, además de ser traducido a lenguas originarias en las zonas donde estas predominan.

Estos fueron los nombres oficiales de los últimos 10 años en Perú: