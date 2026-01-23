Ante intensas lluvias: Ministerio de Cultura realiza intervención de emergencia en Huaca Las Balsas de Túcume

El Ministerio de Cultura, a través de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque (UE005), realizará una intervención de emergencia en la Huaca Las Balsas, edificio prehispánico de alto valor patrimonial ubicado en el Complejo Arqueológico Túcume, con el objetivo de salvaguardar su integridad ante la inminente amenaza de intensas precipitaciones pluviales en la región.

La decisión fue adoptada luego de una evaluación técnica integral realizada en el sitio arqueológico, encabezada por el director de la UE005, Carlos Wester La Torre, y la directora del Museo de Sitio Túcume, Bernarda Delgado Elías, junto a los equipos especializados, quienes determinaron la necesidad de ejecutar labores inmediatas de mantenimiento y conservación preventiva.

“Ante las lluvias pronosticadas, vamos a priorizar acciones urgentes de mantenimiento en este emblemático lugar arqueológico, que forma parte del circuito de visita del Museo de Sitio Túcume”, señaló Wester La Torre, subrayando que se utilizará presupuesto de gasto corriente para la intervención.

Tras la evaluación técnica, se logró documentar que la cobertura permanente que resguarda la estructura arqueológica se encuentra en mal estado debido al deterioro del techo, la oxidación de las estructuras metálicas y el aumento del nivel de la capa freática como consecuencia de la humedad excesiva.

Entre las acciones inmediatas previstas se encuentra el mantenimiento de la cobertura en la farola central, así como el reemplazo del sistema de drenaje pluvial y de evacuación de aguas.

Trabajo a mediano plazo

Asimismo, se acordó que, a mediano plazo, los equipos técnicos del museo y de la Unidad de Infraestructura y Proyectos de la UE005 evalúen la formulación de una intervención a nivel de IOARR (Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición) en la Huaca Las Balsas. Con este proyecto se espera contar con el presupuesto necesario para realizar una mejora integral en todo el edificio prehispánico.

Huaca Las Balsas es uno de los edificios más pequeños del extraordinario conjunto monumental de Cerro La Raya o Cerro Purgatorio, en Túcume, conocido como el Valle de las Pirámides, en Lambayeque. Forma parte del recorrido del Museo de Sitio Túcume y se puede acceder a ella a través de una ruta específica (Ruta B o Integral) desde las salas del museo, que ofrece un camino peatonal para explorar este importante edificio y su destacado arte mural.