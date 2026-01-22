Gran Teatro Nacional: rendirán tributo musical al legendario compositor arequipeño Mario Cavagnaro

La extraordinaria obra musical del inolvidable maestro Mario Cavagnaro Llerena sigue vigente. Por eso, para celebrar su centenario y difundir sus composiciones se ha previsto un recital con ambiente de jarana de "rompe y raja" en el Gran Teatro Nacional este 21 de febrero.

Destacados intérpretes de nuestra música se han comprometido para rendir tributo al compositor. Han confirmado su participación Maritza Rodríguez, Marco Romero, Jorge Pardo, Los Ardiles. Igualmente, estarán Carlos Mosquera -de la agrupación Cosa Nuestra- y un invitado sorpresa.

COMPOSICIONES

Todos ellos, bajo la dirección musical de Felipe Pumarada y grandes músicos como Carlos Ayala, Leonardo Gigio Parodi, Moisés Lama, entre otros, repasarán el valioso repertorio que nos dejó el legendario Mario Cavagnaro y que se siguen escuchando en el Perú y el mundo.

Sus composiciones son innumerables, entre ellas destacan “Lima de octubre”, “Yo la quería, patita”, ‘La Historia de mi Vida’, ’La noche de tu ausencia’, “Osito de felpa”, “Emborráchame de amor”, “El rosario de mi madre”, etc., que engrandecieron nuestra música criolla.