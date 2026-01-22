Más de tres mil contextos funerarios fueron recuperados en histórico rescate arqueológico en el Callao

Más de tres mil contextos funerarios, entre ellos más de cincuenta correspondientes a la ocupación Huari, fueron recuperados durante la ejecución del Proyecto de Rescate Arqueológico (PRA) El Cementerio, desarrollado en el distrito de Ventanilla, con la asistencia técnica de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Callao.

Los resultados del proyecto fueron presentados en una ceremonia realizada en la sede de la DDC Callao, donde la empresa Petramás dio a conocer los hallazgos más relevantes. Entre estos destacan fardos funerarios con falsa cabeza, máscaras, textiles, vasijas y diversos objetos de carácter ritual, que evidencian complejas prácticas funerarias de las sociedades prehispánicas que habitaron la zona.

La actividad contó con la participación de la directora general de Patrimonio Arqueológico Inmueble del Ministerio de Cultura, Janie Gómez Guerrero, quien resaltó el alto valor histórico y científico del hallazgo, así como la importancia del cumplimiento de la normativa que regula el patrimonio cultural arqueológico.

“Somos un país potencialmente arqueológico, por ello nuestro gran desafío es cómo salvaguardar el patrimonio cultural arqueológico sin ser un obstáculo para la inversión; allí es donde el cumplimiento de las medidas de mitigación y compensación garantizan la salvaguardia del patrimonio de todos los peruanos, mediante la investigación, conservación, puesta en valor y difusión del mismo”, señaló la funcionaria.

El Proyecto de Rescate Arqueológico fue ejecutado por la empresa Petramás S.A.C. entre los años 2022 y 2024 y constituye el primer hallazgo arqueológico contextualizado de la época Huari en territorio chalaco, aportando información clave sobre la ocupación prehispánica y las prácticas funerarias en la costa central del Perú.

El sitio intervenido corresponde a un cementerio prehispánico con diversas ocupaciones que se extienden desde el Horizonte Temprano hasta el periodo Intermedio Tardío, siendo la ocupación funeraria Huari (aproximadamente 550–1000 d. C.) la más densa y representativa del conjunto. La intervención fue autorizada mediante la Resolución Directoral N.º 141-2022-DCIA/MC, emitida el 13 de mayo de 2022.

En la presentación de los hallazgos participaron destacadas personalidades e instituciones, entre ellas la Dra. Ruth Shady, directora de la Zona Arqueológica de Caral; representantes de la Marina de Guerra del Perú; del Gobierno Regional del Callao; así como autoridades de las municipalidades de la Provincia Constitucional del Callao y otras entidades vinculadas al sector cultural.