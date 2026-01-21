Esta es la abeja 'Lucifer' recientemente descubierta en Australia

La especie fue identificada en Australia Occidental y resalta la falta de conocimiento sobre insectos clave para la polinización.

Un equipo de investigación en Australia Occidental identificó una nueva especie de abeja nativa cuyo aspecto poco común ha despertado interés en la comunidad científica. Se trata de Megachile (Hackeriapis) lucifer, un insecto que presenta prominentes estructuras en el rostro de las hembras, similares a cuernos, y que fue descrito oficialmente tras un proceso de análisis taxonómico.

El hallazgo fue realizado por la investigadora Kit Prendergast, de la Escuela de Ciencias Moleculares y de la Vida de la Universidad Curtin, quien detectó la especie en 2019 mientras estudiaba una flor catalogada como críticamente amenazada. La científica señaló que la morfología facial de la abeja fue el primer rasgo que llamó su atención y que su denominación responde a esa apariencia inusual.

Un descubrimiento clave para la biodiversidad australiana

Según Prendergast, esta es la primera especie nueva descrita dentro de este grupo de abejas en más de dos décadas, lo que evidencia cuánto resta aún por conocer sobre los insectos polinizadores de Australia. La investigadora destacó que muchas zonas donde habitan estas especies están sometidas a presión por actividades extractivas, como la minería, sin que exista un monitoreo exhaustivo de la fauna local.

La especialista advirtió que la falta de estudios sobre abejas nativas puede provocar la desaparición de especies antes incluso de ser registradas, así como de las plantas que dependen de ellas para su reproducción. Recordó que la mayoría de las plantas con flores necesita polinizadores silvestres y que la degradación del hábitat y el cambio climático incrementan el riesgo de extinción de estos insectos fundamentales para los ecosistemas.