ONU respaldará al Perú para fortalecer capacidades y competitividad del sector turístico

La Organización de las Naciones Unidas Turismo (ONU Turismo) brindará asistencia técnica al Perú para reforzar el desarrollo de sus capacidades turísticas, mediante programas de capacitación, cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas en conectividad aérea. Así lo informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), tras una reunión de alto nivel sostenida en España.

El encuentro se realizó en el marco de la participación peruana en la Feria Internacional de Turismo (aaa) 2026, donde la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, dialogó con la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais, con el propósito de afianzar una agenda de cooperación estratégica orientada a fortalecer el sector en el país.

ONU Turismo y Perú impulsan capacitación y conectividad aérea para el sector turístico

Como resultado de la reunión, ambas partes acordaron promover un plan de trabajo que contempla la creación de microcursos dirigidos a prestadores de servicios turísticos, principalmente micro y pequeñas empresas vinculadas a los programas “Pueblos con Encanto” del Mincetur y “Best Tourism Villages” de ONU Turismo. Estas capacitaciones, que contarían con un financiamiento estimado de 15,000 euros, abordarán aspectos clave como calidad del servicio, seguridad turística básica, formalización, marketing digital, accesibilidad y economía circular.

Asimismo, ONU Turismo brindará apoyo al Perú en el fortalecimiento de la conectividad aérea, mediante el intercambio de experiencias desarrolladas por Guatemala en la reactivación de rutas y servicios aéreos. La ministra destacó que esta cooperación permitirá mejorar el acceso a los destinos nacionales, fortalecer la integración regional y dinamizar el flujo de visitantes internacionales, contribuyendo a un turismo más inclusivo y sostenible.

En paralelo, se resaltó el rol creciente del Perú en los espacios de gobernanza turística internacional, reflejado en su presidencia del Comité de Programa y Presupuesto de ONU Turismo para el periodo 2025–2027 y su elección como miembro del Consejo Ejecutivo del organismo en representación de las Américas. Además, el país avanza en iniciativas como la adopción de herramientas de medición del desarrollo turístico local, el uso responsable de inteligencia artificial en el sector y su postulación para albergar una reunión del Consejo Ejecutivo en 2027.