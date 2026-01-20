Inician nueva fase de investigación en el Parque Nacional del Río Abiseo

El Ministerio de Cultura iniciará este año una nueva fase del Proyecto Gran Pajatén, enfocado en la investigación, conservación y difusión del Parque Nacional del Río Abiseo, declarado Patrimonio Mundial.

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de San Martín ejecutará una estrategia integral que combina componentes técnicos, científicos y culturales para salvaguardar este importante paisaje histórico-cultural de la Amazonía peruana.

La agenda se pondrá en marcha este miércoles 21 de enero con la inauguración de la exposición fotográfica "La fortaleza del bosque: la ruta hacia el Gran Pajatén". La muestra busca familiarizar al público con los valores naturales y culturales del sector occidental del parque, presentando imágenes de sitios arqueológicos emblemáticos como el Gran Pajatén y Los Pinchudos, así como del trabajo de campo en esta zona de difícil acceso.

Programa de investigación y objetivos

La actividad principal del año será el Programa de Investigación Arqueológica (PRIA) 2026–2027, que se desarrollará en el valle del Alto Montecristo dentro del área protegida. Este programa tiene como objetivo profundizar el conocimiento sobre las poblaciones que habitaron la zona mediante labores de identificación, registro, delimitación y excavación. Su enfoque interdisciplinario incorporará además un componente biológico para elaborar inventarios de flora y fauna, vinculando la investigación arqueológica con la ambiental.

Divulgación, conservación y preservación

En el ámbito de la divulgación, se continuará con la serie audiovisual "Abiseo en un minuto" y está prevista la publicación del libro "Nosotros somos ese camino", que compilará artículos científicos de investigadores que han trabajado en el parque en los últimos años. Con estas medidas, el Ministerio de Cultura busca fortalecer tanto la conservación física del sitio como su valoración social, asegurando la preservación de su legado para las futuras generaciones.