Canchita, pochoclos o palomitas de maíz: ¿cómo se le dice al 'popcorn' en diferentes países del mundo?

Originario de América hace milenios, este snack se ha convertido en icono global gracias a innovaciones del siglo XIX.

Este aperitivo crujiente proviene de civilizaciones indígenas en regiones como México y Perú, donde se cultivaba maíz hace más de cinco mil años. Los pueblos originarios lo utilizaban en rituales y como alimento básico, explotando los granos al calor para crear una opción nutritiva rica en fibra y minerales. Con el tiempo, se expandió por el continente y llegó a Europa tras el siglo XV.

Evolución Moderna y Asociación con el Entretenimiento

En el siglo XIX, inventores como Charles Cretors desarrollaron máquinas para producirlo a gran escala, lo que impulsó su popularidad en Estados Unidos durante la Gran Depresión. Desde 2003, el 19 de enero marca su día mundial, iniciativa de la Asociación Americana de Palomitas, destacando su rol en eventos sociales y como compañero ideal en cines y hogares.

Hoy, se consume en miles de millones de unidades anualmente en EE.UU., adaptándose a sabores variados como salado, dulce o picante, y formando parte de tradiciones culturales en festividades religiosas.

Nombres del Aperitivo en Diversos Países