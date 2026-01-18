Crean grupo de trabajo multisectorial para proteger y recuperar Chan Chan

El Ministerio de Cultura dispuso la creación del Grupo de Trabajo Multisectorial para la elaboración del Plan de Acciones Multisectoriales destinado a la protección, conservación y recuperación del Complejo Arqueológico de Chan Chan.

La medida, establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 000010-2026-MC publicada este domingo 18 en el diario oficial El Peruano, busca fortalecer la gestión integral y sostenible de este sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

¿Qué contendrá el plan?

El plan deberá contener medidas de corto y mediano plazo que garanticen la protección del área intangible y su zona de amortiguamiento, priorizando acciones de control, limpieza, recuperación ambiental, vigilancia preventiva y mitigación de riesgos.

Además, articulará acciones entre entidades del Gobierno Nacional, el Gobierno Regional de La Libertad, los gobiernos locales y organismos especializados para asegurar la sostenibilidad de las intervenciones y prevenir nuevas afectaciones al patrimonio.

Participación de instituciones estatales y académicas

El grupo estará presidido por el Ministerio de Cultura a través de su Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad e incluirá representantes de nueve ministerios, entre ellos Comercio Exterior y Turismo, Ambiente, Transportes e Interior. También participarán la Policía Nacional, el Ministerio Público, la SUNARP, tres municipalidades distritales (Huanchaco, La Esperanza y Víctor Larco Herrera), tres universidades de Trujillo y el Colegio de Arqueólogos del Perú.

El grupo deberá instalarse dentro de los diez días calendario siguientes a la publicación de la resolución y tendrá una vigencia de veinte meses, plazo que podrá ser prorrogado previa evaluación técnica. Entre sus responsabilidades figura la elaboración de un informe final que sistematice el diagnóstico, las propuestas y las recomendaciones para su implementación, el cual será elevado al titular del Ministerio de Cultura.