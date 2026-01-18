Lima celebra sus 491 años de fundación con pasacalle, conciertos y actividades culturales

La ciudad de Lima celebra hoy, domingo 18 de enero, sus 491 años de fundación española con una variada programación de actividades protocolares, culturales y deportivas en distintos puntos del Centro Histórico.

La jornada se inició desde temprano con la carrera Lima Corre 10K, que congregó a cientos de participantes a partir de las 6:00 a.m. en el Circuito Mágico del Agua, dando inicio a la fiesta ciudadana.

En el ámbito cultural, el Archivo General de la Nación presenta un documental especial que propone un recorrido por la historia de la capital a través de material histórico, con ingreso libre al público.

Eventos históricos y pasacalle

A las 12:00 p.m., en la Casa de la Cultura Criolla Rosa Mercedes Ayarza, se desarrollará la charla histórica “El derrumbe de las murallas virreinales de Lima”, a cargo del especialista Miguel Ángel del Castillo, quien expondrá planos y datos inéditos. Media hora después se inaugurará la muestra documental “Huellas de Lima: un viaje documental por su aniversario” en el jirón Moquegua 376.

Uno de los eventos más esperados es el Pasacalle de Lima, programado de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., con la participación de mil danzantes que recorrerán las principales calles del Centro Histórico. El desfile partirá del Parque de la Muralla y culminará en la Plazuela Rosa Merino. Más tarde, a las 4:00 p.m., se realizará el tradicional Clásico Ciudad de Lima, que reúne a destacados exponentes del deporte nacional.

Concierto de gala

Las celebraciones culminarán a las 8:00 p.m. con el Concierto Gala de Lima, un espectáculo artístico que rendirá homenaje a la historia, identidad y diversidad cultural de la capital. Todas las actividades son de acceso libre para el público y cuentan con la participación de vecinos, deportistas y visitantes nacionales y extranjeros.