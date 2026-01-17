Monumento Arqueológico Chavín: Ministerio de Cultura culmina proyecto de conservación para garantizar su preservación

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Áncash, culminó con éxito el Proyecto de Investigación Arqueológica con componente de conservación en el Monumento Arqueológico Chavín, una intervención desarrollada en coordinación con la población local y orientada a la preservación de uno de los principales referentes del patrimonio cultural del país.

El proyecto se ejecutó entre el 23 de junio y el 22 de diciembre, logrando importantes avances en la conservación del monumento, pese a las condiciones climáticas adversas asociadas al cambio climático. Las acciones se concentraron en sectores como la Plaza Mayor y las galerías del Lanzón, Laberintos, Doble Ménsula y Cautivos.

En la Plaza Mayor Cuadrada se realizó una intervención estructural especializada, que implicó procesos de anastilosis, consistentes en el desmontaje controlado de lápidas y zócalos para su posterior restitución en su posición original, garantizando la conservación de la arquitectura monumental del sitio.

En el caso de las galerías, se efectuaron trabajos de limpieza y retiro de material aluvional, así como acciones de reforzamiento con rellenos estabilizados, previa evaluación técnica de la composición de los materiales existentes, con el objetivo de asegurar su adecuada conservación.

Uno de los hallazgos más relevantes se registró en la zona denominada “Galería 8”, ubicada sobre la galería del Lanzón, donde se recuperaron un inhalador y dos objetos de hueso en buen estado de conservación, los cuales aportan información valiosa para el conocimiento de las prácticas rituales asociadas al monumento.

Las excavaciones se realizaron de manera restringida, mediante unidades, priorizando la evaluación de los rellenos y su relación con la conservación arquitectónica, en concordancia con los objetivos del proyecto.

El desarrollo de la investigación contó con el trabajo articulado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, cuyo aporte fue fundamental, especialmente en el levantamiento topográfico, información que permitirá plantear futuras intervenciones orientadas a la conservación integral del monumento.

Asimismo, se destaca la participación activa de los pobladores de Chavín, quienes formaron parte esencial del equipo de trabajo y colaboraron de manera permanente con los especialistas del Ministerio de Cultura, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y la protección de su patrimonio.

Con la culminación de este proyecto, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con la investigación científica, la conservación especializada y la inversión sostenida para la protección del patrimonio cultural arqueológico del país.

Sobre el Monumento Arqueológico Chavín

El Monumento Arqueológico Chavín de Huántar es uno de los centros ceremoniales más importantes de la civilización andina temprana y constituye un testimonio excepcional del desarrollo religioso, arquitectónico y social de una cultura que influyó en amplias regiones del actual territorio peruano. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación y, en 1985, inscrito como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, en reconocimiento a su valor universal excepcional y a su relevancia en la historia prehispánica del Perú.