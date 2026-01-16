“Lima Milenaria”: Museo Josefina Ramos de Cox presenta exposición por el aniversario de la capital

En el marco de las celebraciones por el aniversario de Lima, el Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox presenta “Celebra a Lima con el museo”, exposición que propone reflexionar sobre la diversidad cultural de la capital.

La programación se desarrollará el domingo 18 de enero en el jirón Rufino Torrico 1164 y forma parte de la exposición permanente “Lima Milenaria”, que pone en valor los procesos históricos desde los tiempos prehispánicos.

CONTINUIDAD HISTÓRICA

A través de espacios y colecciones, el museo propone una mirada sobre la historia de Lima, destacando que la ciudad es el resultado de una continuidad histórica anterior a 1535 y que su fundación se dio sobre un territorio habitado.

A lo largo del día, el museo ofrecerá talleres dirigidos a niños y jóvenes. Las actividades permitirán que los visitantes vivan una interesante experiencia de aprendizaje, encuentro y celebración de la historia de la capital peruana.