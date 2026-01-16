Cultura

“Lima Milenaria”: Museo Josefina Ramos de Cox presenta exposición por el aniversario de la capital

La interesante programación cultural se desarrollará el domingo 18 de enero en el jirón Rufino Torrico 1164 y forma parte de la exposición permanente “Lima Milenaria”.

En el marco de las celebraciones por el aniversario de Lima, el Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox presenta “Celebra a Lima con el museo”, exposición que propone reflexionar sobre la diversidad cultural de la capital.

La programación se desarrollará el domingo 18 de enero en el jirón Rufino Torrico 1164 y forma parte de la exposición permanente “Lima Milenaria”, que pone en valor los procesos históricos desde los tiempos prehispánicos.

CONTINUIDAD HISTÓRICA

A través de espacios y colecciones, el museo propone una mirada sobre la historia de Lima, destacando que la ciudad es el resultado de una continuidad histórica anterior a 1535 y que su fundación se dio sobre un territorio habitado.

A lo largo del día, el museo ofrecerá talleres dirigidos a niños y jóvenes. Las actividades permitirán que los visitantes vivan una interesante experiencia de aprendizaje, encuentro y celebración de la historia de la capital peruana


