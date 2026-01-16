Agrupación Los Mirlos de Moyobamba recibe reconocimiento del Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura reconoció como Personalidad Meritoria de la Cultura a la legendaria agrupación Los Mirlos, en mérito a su invaluable contribución a la música peruana y a la proyección internacional de la cumbia amazónica como expresión fundamental de la identidad cultural del país, según Resolución Ministerial N° 000006-2026-MC.

Con más de cincuenta años de trayectoria artística, Los Mirlos se han consolidado como pioneros de un sonido único que fusiona la tradición amazónica con influencias contemporáneas, convirtiéndose en referentes de la diversidad cultural del Perú y embajadores de su identidad ante el mundo.

Este reconocimiento cobra un significado especial, considerando que su fundador y vocalista principal, Jorge Rodríguez Grández, fue distinguido previamente de manera individual con la misma distinción; de esta manera, se cierra un círculo de reconocimiento institucional que reafirma el impacto histórico, artístico y cultural.

Los Mirlos mantienen un vínculo permanente con su territorio y con la ciudadanía. Su reciente participación en el Encuentro Nacional de las Artes (ENA) en San Martín, donde ofrecieron un concierto que congregó a más de 6 mil personas, evidenció el poder de la música como herramienta de cohesión social y ejercicio de los derechos culturales.

Cabe señalar que la agrupación Los Mirlos fue fundada en Moyobamba en 1973. Es considerada pionera y principal referente de la cumbia que se elabora en la Amazonía peruana. Con más de cinco décadas de trayectoria se han consolidado como embajadores culturales del departamento de San Martín.

Entre sus temas más emblemáticos se encuentran: La danza de los Mirlos y Sonido amazónico, que se han convertido en parte del repertorio colectivo del país, asegurando la vigencia y transmisión de la identidad amazónica en el ámbito global.

Ceremonia de reconocimiento

La entrega del reconocimiento de Personalidad Meritoria de la Cultura se realizará este viernes 16 de enero a las 7:00 p. m. en el Foyer del Gran Teatro Nacional, con la presencia del señor Ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, autoridades del sector, representantes del ámbito artístico y cultural, así como invitados especiales y medios de comunicación.

Con esta actividad, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con el reconocimiento, promoción y puesta en valor de los creadores y portadores de cultura que fortalecen la identidad nacional y consolidan al Perú como un país diverso, creativo y orgulloso de su patrimonio cultural.