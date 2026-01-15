Récord histórico: Museo Tumbas Reales de Sipán recibió a más de 191 mil visitantes en 2025

El Museo Tumbas Reales de Sipán, del Ministerio de Cultura, cerró el año 2025 con un récord histórico de asistencia al recibir 191 682 visitantes, una de las cifras más altas desde su apertura al público. Este resultado consolida al museo como uno de los principales referentes culturales y turísticos del país.

Del total de visitas registradas, 183 946 correspondieron a visitantes nacionales, mientras que 7736 fueron visitantes extranjeros. Esta cifra representa un incremento del 5,43 % en comparación con el año 2024, periodo en el que el museo recibió 181 274 personas, evidenciando un crecimiento sostenido en el interés ciudadano por el patrimonio cultural que alberga este emblemático recinto.

Asimismo, la cifra alcanzada en el 2025 supera los registros del año 2019, periodo previo a la pandemia de la COVID-19, lo que confirma la recuperación y fortalecimiento del flujo de visitantes, tanto nacionales como internacionales, interesados en conocer la historia de la cultura mochica y del Señor de Sipán.

El director del museo, Edgar Bracamonte Lévano, destacó la diversidad del público asistente conformado por escolares, universitarios, familias, adultos mayores, personas con discapacidad, así como turistas nacionales y extranjeros.

Entre las principales acciones que contribuyeron a este logro durante el 2025 se encuentran las actividades del programa Museos Abiertos (MUA), realizadas el primer domingo de cada mes, que incluyeron presentaciones artísticas, talleres educativos, ferias de artesanía y actividades de integración cultural. Asimismo, la realización de ocho exposiciones temporales, orientadas a diversificar la oferta cultural, junto con el fortalecimiento del programa educativo del museo, los talleres de verano, entre otras acciones.

Bracamonte Lévano resaltó, además, la presentación de nuevas exposiciones temporales y la actualización del guion museográfico del tercer nivel, lo que ha permitido ofrecer una experiencia renovada a los visitantes.

Señaló también que, a lo largo del año, docentes de diversas instituciones educativas realizan reservas anticipadas para el ingreso de estudiantes, facilitando una mejor organización de los recorridos e incorporando a la comunidad educativa en talleres, actividades de promoción de la lectura, teatro y dinámicas culturales.

“Este crecimiento sostenido demuestra que la cultura es un motor de desarrollo humano, social y económico. Este récord histórico de visitantes genera un impacto positivo en la economía local y regional, y reafirma la importancia de seguir promoviendo y protegiendo nuestros espacios culturales como pilares de nuestra memoria e identidad”, sentenció Bracamonte Lévano.

Este récord de visitantes refleja el compromiso del Ministerio de Cultura con la protección, investigación, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural de la Nación, promoviendo el acceso de la ciudadanía a los museos y fortaleciendo estos espacios como pilares de identidad, memoria colectiva y desarrollo cultural del país.